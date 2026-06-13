Tập đoàn TH cam kết đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Sáng 13/6/2026, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững '2 con số' giai đoạn 2026-2030". Anh hùng Lao động Thái Hương đã có phát biểu hưởng ứng đầy tâm huyết.

Lễ phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030 được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính TPHCM tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" trong giai đoạn 5 năm tới.

Cùng dự lễ phát động có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu định hướng tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh rằng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đất nước không thể đi theo lối mòn cũ mà phải hướng tới mục tiêu cốt lõi: "Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc". Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý khía cạnh nhân văn sâu sắc của sự phát triển, yêu cầu tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ xã hội, "để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân", hướng tới một đất nước "phồn vinh, văn minh và hạnh phúc".

Cộng hưởng sâu sắc với tư duy vĩ mô hướng tới hạnh phúc của nhân dân mà Thủ tướng đã nêu, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đại diện cho khối doanh nghiệp tư nhân đã có phát biểu hưởng ứng toàn diện và tâm huyết. Bà khẳng định sứ mệnh của doanh nghiệp: "Đến với hội nghị hôm nay, tôi không chỉ mang theo quyết tâm bứt phá các chỉ số của khối doanh nghiệp tư nhân, mà mang theo một lời cam kết hành động của một doanh nghiệp TH trong ngành thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng – vì Tầm vóc Việt".

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Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại Lễ phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030 tại TP.HCM ngày 13/6/2026. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Anh hùng Lao động Thái Hương cũng nhấn mạnh sự đồng thuận về việc mục tiêu tối thượng của sự phát triển kinh tế phải là cuộc sống ấm no, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Nhà Sáng lập TH chia sẻ: “Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang được truyền ngọn lửa niềm tin mạnh mẽ từ thông điệp mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và định hướng chiến lược của Đại hội Đảng 14, Tổng Bí thư đã chỉ rõ: Đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm…”.

Đồng thời, Bà bày tỏ sự quán triệt về tăng trưởng bền vững: "Tăng trưởng hai con số là mục tiêu chiến lược và được xây dựng trên một nền tảng thể chất bền vững của giống nòi. Khát vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là động lực để Tập đoàn TH nhận thức rõ: muốn vươn mình, dân tộc đó trước hết phải khỏe mạnh!".

Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường ấy, nữ Anh hùng Lao động - đại diện khối tư nhân phát biểu hưởng ứng thi đua đã gửi gắm sự tin tưởng: "Chúng tôi bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào chương trình hành động của Chính phủ. Những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc tháo gỡ triệt để rào cản tài chính, khơi thông dòng vốn tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng xanh chính là chiếc 'la bàn' định hình bệ phóng vững chắc cho doanh nghiệp".

Đặc biệt, AHLĐ Thái Hương đánh giá cao sự song hành chính sách khi coi "Quyết định số 973/QĐ-TTg về chương trình Sức khỏe học đường là một quyết sách chiến lược, thể hiện tầm nhìn sâu sắc của Chính phủ đối với tương lai đất nước, điểm tựa lớn nhất để khối kinh tế tư nhân dốc lòng phụng sự".

Kinh tế bứt phá hai con số, dân tộc trước hết phải khỏe mạnh

AHLĐ Thái Hương chia sẻ về sự ra đời của TH: "Tập đoàn TH chúng tôi bắt đầu hành trình của mình từ một sự cố không mong muốn - đó là sự cố sữa nhiễm melamin gây nguy cơ chảy máu thận trẻ em tại Trung Quốc. Khi đó Việt Nam sữa tươi chỉ 8%, 92% nhập sữa bột về pha lại. Và trong bối cảnh đó, chúng tôi nỗ lực không phải để tối đa hóa lợi nhuận trước mắt mà để tạo dựng và dẫn dắt một cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam".

Hành trình ấy được soi đường bởi triết lý “sữa tươi sạch là con đường duy nhất”, định hướng phát triển bền vững và quyết tâm kiên định: "Việt Nam đủ điều kiện để làm một bếp ăn tử tế cho thế giới, nhưng trước hết chúng ta hãy làm một người nội trợ tử tế cho người Việt và làm một ly sữa tươi sạch bằng cả trái tim và tấm lòng của một người mẹ; nay đã từng bước đơm hoa kết trái. Tỷ lệ sữa tươi của đất nước nay đã 60% của tổng lượng sữa nước tiêu thụ trên thị trường".

Không dừng lại ở hiệu quả thương mại, bà cho biết doanh nghiệp đã "phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các chuyên gia dinh dưỡng độc lập hàng đầu trong và ngoài nước để triển khai thí điểm thành công ly sữa học đường, rồi đến 'Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên' tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước".

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“Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên” đã được thực hiện tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước. Ảnh: Đinh Tùng

Chia sẻ về bí quyết duy trì đà tăng trưởng đồng hành cùng chiến lược quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của TH cho biết: "Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã xây dựng và vận hành TH theo một chiến lược: trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt, công nghệ đầu cuối của thế giới, như AI, blockchain, chuyển đổi số,… tạo ra những sản phẩm đạt năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam".

Bà khẳng định con đường này luôn luôn được kế thừa và phát triển theo tăng trưởng xanh, triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững. TH đã phát triển bền vững và giữ vững hành trình liên tục tăng trưởng 2 con số trong hơn 1 thập kỷ qua", đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức quốc tế ghi nhận và vinh danh bằng các danh hiệu và giải thưởng cao quý. Năm 2025, Tập thể TH đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận hành trình 15 năm phụng sự vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực của nhân dân.

Khép lại bài phát biểu bằng tinh thần nhận nhiệm vụ trước một Kỷ nguyên mới, Anh hùng Lao động Thái Hương đúc kết: "Chúng tôi hiểu rằng, tăng trưởng hai con số là một áp lực khổng lồ nhưng cũng là mệnh lệnh bứt phá chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tại, dùng sự thích ứng linh hoạt để biến nội lực thành động lực".

Từ góc độ của một doanh nhân yêu nước, kiên tâm "kiến quốc" bằng kinh tế, bà truyền tải thông điệp đoàn kết: "Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, khối kinh tế tư nhân sẽ thực sự đóng vai trò động lực quan trọng cùng khối doanh nghiệp Nhà nước tạo thành 'hai cánh chim' mạnh mẽ cùng với sức mạnh chung sức đồng lòng của toàn xã hội để đưa đất nước bứt phá". Nữ Anh hùng Lao động, đồng thời là thuyền trưởng của tập thể Anh hùng Lao động khẳng định lời cam kết dốc toàn lực "để không chỉ đưa kinh tế bứt phá hai con số, mà còn xây dựng một thế hệ người Việt mới mạnh mẽ về thể chất, vững vàng về tinh thần, sẵn sàng cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, giàu có và văn minh".