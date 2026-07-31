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Doanh nghiệp

PVFCCo – PHÚ MỸ lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), vào sáng ngày 27/7/2026, đại diện Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cùng các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Trần Thị Sánh

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà tri ân các thương binh nặng tại “Đất thép thành đồng” và tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Thay mặt đoàn, ông Tống Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn PVFCCo – bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời kính chúc các thương binh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần Cách mạng cho các thế hệ hôm nay noi theo.

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Cũng trong dịp này, PVFCCo đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tri ân các cán bộ, nhân viên là con liệt sĩ đang công tác tại Tổng công ty và các đơn vị, thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình của PVFCCo đối với người lao động và các gia đình có công với cách mạng.

Tại phường Phú Mỹ, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã trang trọng dâng hương tại Đài tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ở khu vực phía Bắc, Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Phú Mỹ Miền Bắc đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Yên Hòa, dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Phú Mỹ Miền Bắc phối hợp với UBND xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân của tuổi trẻ đối với những người đã cống hiến một phần máu xương cho Tổ quốc.

Tại khu vực miền Trung, Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng cán bộ, nhân viên Phú Mỹ Miền Trung đã tổ chức dâng hương tại Phòng Truyền thống Công ty; đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn; thắp hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thạnh; đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Kpa Thiep – người đã anh dũng hy sinh trong quá trình cứu hai người dân bị điện giật tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Đoàn Thanh niên Phú Mỹ Miền Trung cũng tổ chức sinh hoạt truyền thống, cùng ôn lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày Thương binh – Liệt sĩ qua những thước phim tư liệu, góp phần bồi đắp lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào cho thế hệ trẻ.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên Phú Mỹ Tây Nam Bộ đã tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, thành kính dâng hương và tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi phần quà được trao đi là một lời tri ân chân thành, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, người lao động PVFCCo về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.

Thông qua chuỗi hoạt động trên khắp các vùng miền, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và niềm tự hào dân tộc trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động Tổng công ty.

#Công đoàn PVFCCo #PVFCCo #Ngày Thương binh – Liệt sĩ

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Đại diện Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng UBND xã Hương Khê trao quà tri ân người có công; thân nhân người có công
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PVFCCo - Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

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Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFCCo – Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải.

Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFCCo-Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 (phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị) sang các lĩnh vực mua nguyên vật liệu hóa chất, vận chuyển nguyên vật liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị phát thải.

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Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo -Phú Mỹ

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Ở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ), quản trị không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là năng lực điều hành hiệu quả, kiểm soát rủi ro, tạo dựng niềm tin dài hạn cho cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Minh bạch thông tin, củng cố niềm tin cho các bên liên quan

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