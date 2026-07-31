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Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Ngày 29/7/2026, PVFCCo – Phú Mỹ đã tổ chức khánh thành và chính thức đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ.

Trần Thị Sánh

Công trình đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa, tự động hóa sản xuất; góp phần nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt, kịp thời nhu cầu luân chuyển, lưu kho và xuất hàng của Nhà máy.

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Được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ, hệ thống có công suất 55 tấn/giờ, được thiết kế chuyên dụng để vận chuyển liên tục 24/7 các chủng loại phân bón NPK đóng bao. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, gồm tuyến băng tải, kết cấu công trình, robot, thiết bị vận hành tự động, hệ thống điện, chiếu sáng, hầm kỹ thuật cùng các tiện ích và giải pháp số hóa phục vụ công tác quản lý, vận hành.

Sau khi hoàn thành quá trình chạy thử, đào tạo và chuyển giao vận hành, hệ thống đã được đưa vào khai thác liên tục, phát huy hiệu quả rõ nét trong mùa mưa và giai đoạn cao điểm điều độ, phục vụ nhu cầu phân bón cho các vụ sản xuất nông nghiệp chính.

Với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, công trình đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng và kỹ thuật; đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư đồng bộ của PVFCCo – Phú Mỹ trong nâng cấp công nghệ, tự động hóa sản xuất, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

#PVFCCo – Phú Mỹ #PVFCCo #Nhà máy NPK Phú Mỹ

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Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFCCo – Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải.

Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFCCo-Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 (phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị) sang các lĩnh vực mua nguyên vật liệu hóa chất, vận chuyển nguyên vật liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị phát thải.

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