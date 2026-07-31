PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Ngày 29/7/2026, PVFCCo – Phú Mỹ đã tổ chức khánh thành và chính thức đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ.

Công trình đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa, tự động hóa sản xuất; góp phần nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt, kịp thời nhu cầu luân chuyển, lưu kho và xuất hàng của Nhà máy.

Được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ, hệ thống có công suất 55 tấn/giờ, được thiết kế chuyên dụng để vận chuyển liên tục 24/7 các chủng loại phân bón NPK đóng bao. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, gồm tuyến băng tải, kết cấu công trình, robot, thiết bị vận hành tự động, hệ thống điện, chiếu sáng, hầm kỹ thuật cùng các tiện ích và giải pháp số hóa phục vụ công tác quản lý, vận hành.

Sau khi hoàn thành quá trình chạy thử, đào tạo và chuyển giao vận hành, hệ thống đã được đưa vào khai thác liên tục, phát huy hiệu quả rõ nét trong mùa mưa và giai đoạn cao điểm điều độ, phục vụ nhu cầu phân bón cho các vụ sản xuất nông nghiệp chính.

Với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, công trình đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng và kỹ thuật; đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư đồng bộ của PVFCCo – Phú Mỹ trong nâng cấp công nghệ, tự động hóa sản xuất, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.