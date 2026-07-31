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Doanh nghiệp

DOJILAND nhận giải thưởng danh giá tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Ngày 30/7/2026, DOJILAND đã xuất sắc được vinh danh với 2 hạng mục giải thưởng quan trọng dành cho các dự án tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng đầu với những dấu ấn khác biệt trên thị trường.

PV

Theo đó, 2 dự án được vinh danh là: Diamond Symphony Vĩnh Yên – Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026 và Diamond Crown Westlake by The Crest Collection – Dự án khách sạn có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam 2026.

DOJILAND khẳng định năng lực phát triển toàn diện ở các phân khúc chiến lược

DOT Property Vietnam Real Estate Awards là một trong những giải thưởng bất động sản uy tín tại Việt Nam và khu vực, tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu và dự án có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường. Trong nhiều năm qua, DOJILAND liên tục được ghi nhận tại các hạng mục quan trọng của giải thưởng này.

Năm nay, vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc, việc đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục lớn thuộc hai phân khúc khác nhau gồm khu đô thị và khách sạn hạng sang tiếp tục khẳng định năng lực phát triển toàn diện của DOJILAND cũng như giá trị của triết lý “Kim Địa Ốc” mà doanh nghiệp theo đuổi.

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Đại diện Công ty DOJILAND nhận giải thưởng Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026 dành cho Diamond Symphony Vĩnh Yên

Đại diện DOJILAND chia sẻ tại sự kiện:“Hai giải thưởng tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của DOJILAND trong hành trình kiến tạo các công trình mang giá trị bền vững, nâng tầm chuẩn sống và mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển những sản phẩm chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế của bất động sản Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.”

Đại diện Ban Tổ chức DOT Property Vietnam Real Estate Awards – Ông Adam Sutcliffe – Giám đốc DOT Property Group nhận định DOJILAND là một trong những nhà phát triển bất động sản để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trên thị trường trong những năm gần đây: “Chúng tôi đánh giá cao cách doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, đầu tư bài bản từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, chất lượng xây dựng, năng lực vận hành đến năng lực thích ứng trước những thay đổi của thị trường và sự không ngừng đổi mới để tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng”

Hai dự án được vinh danh năm nay đều thể hiện rõ triết lý phát triển đó, xuất sắc chinh phục hội đồng chuyên môn bằng những dấu ấn riêng biệt.

Khi những giá trị thực được ghi nhận

Hai dự án, hai phân khúc khác nhau nhưng cùng chung một triết lý phát triển: lấy con người làm trung tâm, đề cao giá trị trải nghiệm và theo đuổi những chuẩn mực chất lượng vượt trội.

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Diamond Symphony Vĩnh Yên - Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026

Ở phân khúc khu đô thị, Diamond Symphony Vĩnh Yên được vinh danh là Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2026” nhờ tầm nhìn kiến tạo một siêu đô thị quy mô 70ha, gồm tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp…với hệ sinh thái hơn 100 tiện ích đẳng cấp.

Dự án được phát triển theo triết lý “Kim Địa Ốc” đặc trưng, nơi vẻ đẹp của nghệ thuật kim hoàn được chuyển hóa thành những giá trị sống đẳng cấp. Trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển, Diamond Symphony Vĩnh Yên được định hướng trở thành một “thành phố kim cương”, góp phần định hình diện mạo đô thị mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của khu vực, trở thành tâm điểm đầu tư đắt giá trong tương lai.

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Diamond Crown Westlake by The Crest Collection gây ấn tượng với kiến trúc đặc sắc

Ở lĩnh vực khách sạn và lưu trú cao cấp, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection được trao giải “Dự án khách sạn có thiết kế xuất sắc nhất Việt Nam 2026” nhờ ngôn ngữ kiến trúc độc đáo, giàu tính biểu tượng.

Sở hữu vị trí kim cương đắt giá nằm kế bên Hồ Tây, dự án gồm 178 căn hộ khách sạn hạng sang, đa dạng từ phòng tiêu chuẩn đến các căn Sky Villa và Penthouse xa hoa, được kiến tạo dành riêng cho giới tinh hoa. Công trình là sự giao thoa giữa kiến trúc tân cổ điển sang trọng và nghệ thuật kim hoàn đặc trưng của Tập đoàn DOJI, tạo nên một biểu tượng sống đẳng cấp bên di sản văn hóa thiên nhiên của Hà Nội. Mỗi đường nét kiến trúc đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, phản chiếu khí chất thượng lưu, sự tinh tế và chuẩn mực sống khác biệt.

Đặc biệt với việc mang thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn The Ascott Limited, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection hứa hẹn tạo nên một chuẩn mực mới cho phân khúc lưu trú cao cấp, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của Hà Nội trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng hạng sang khu vực.

Hai giải thưởng tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của DOJILAND trên thị trường với những sản phẩm bất động sản cao cấp, giàu giá trị trải nghiệm và mang bản sắc riêng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án mới trên cả nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành bất động sản Việt Nam.

#Giải thưởng DOT Property Vietnam 2026 #Dự án bất động sản cao cấp Việt Nam #Các phân khúc phát triển của DOJILAND #Triết lý phát triển 'Kim Địa Ốc' #Thúc đẩy thương hiệu bất động sản Việt Nam

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