Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu

6 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX). Theo báo cáo tài chính, Petrolimex đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất ước đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 65% lợi nhuận của Tập đoàn đến từ khối kinh doanh ngoài xăng dầu và hoạt động kinh doanh quốc tế, cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Lĩnh vực hóa dầu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Petrolimex. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) ghi nhận lợi nhuận đạt gần 240 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. PLC tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường dầu nhờn, nhựa đường và hóa chất chuyên dụng, hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và giao thông. Bên cạnh PLC, Công ty TNHH liên doanh Castrol BP Petco với thương hiệu dầu nhờn đến từ Anh quốc cũng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đóng góp vào lợi nhuận chung của Petrolimex hơn 200 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế của Petrolimex trên thị trường dầu nhờn.

Một góc trưng bày các mặt hàng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex.

Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Petrolimex Singapore phát huy vai trò là đầu mối giao dịch quốc tế, tối ưu hoạt động nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh. Đồng thời, Petrolimex Lào tiếp tục có sự tăng trưởng về sản lượng và ổn định về hiệu quả kinh doanh do khai thác tối ưu mạng lưới phân phối và nhu cầu tiêu thụ tại thị trường sở tại. Hai đơn vị không chỉ đóng góp gần 400 tỷ đồng vào lợi nhuận chung mà còn giúp Petrolimex nâng cao năng lực giao dịch quốc tế, giảm phụ thuộc vào thị trường trong nước và mở rộng hiện diện trong khu vực.

Lĩnh vực LPG thông qua hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ tối ưu nguồn cung và lợi thế của hệ thống phân phối được đầu tư mở rộng tại các thị trường tiềm năng trong suốt 2 năm qua đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đóng góp hơn 120 tỷ đồng vào nguồn lợi nhuận ngoài xăng dầu của Tập đoàn, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ.

Xe tra nạp nhiên liệu hàng không của CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex.

Mảng nhiên liệu hàng không cũng đạt hiệu quả cao đem về cho Petrolimex khoản lợi nhuận hơn 350 tỷ đồng nhờ sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch. Hoạt động cung cấp nhiên liệu cho các hãng bay trong nước và quốc tế giúp CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex mở rộng chuỗi giá trị, gia tăng hiệu quả kinh doanh ngoài lĩnh vực bán lẻ xăng dầu truyền thống.

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Petrolimex còn sở hữu hệ sinh thái: vận tải, kho bể, dịch vụ và hạ tầng phân phối đồng bộ, tạo nguồn thu ổn định và gia tăng sức chống chịu trước biến động của thị trường năng lượng. Với mạng lưới logistics, hệ thống kho cảng, phương tiện vận tải chuyên dụng gồm hơn 40 tàu biển và gần 1.000 xe bồn cùng gần 3.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng mà còn là nền tảng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng như dầu nhờn, gas, bảo hiểm, thanh toán số, sạc xe điện và các giải pháp năng lượng mới. Việc không ngừng mở rộng chuỗi giá trị đang giúp Petrolimex nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững, ngay cả trong bối cảnh thị trường xăng dầu còn nhiều biến động.