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Vượt xe an toàn, leo đèo nhàn như không: Lý do VinFast VF 8 chinh phục chủ xe sau hành trình hơn 14.000 km

Từ nhu cầu đi lại hằng ngày đến những chuyến xuyên Việt, chinh phục đèo dốc, VinFast VF 8 thuyết phục người dùng bằng sức mạnh luôn “dư dùng”.

PV

“Đạp ga đi rất đã”

Điểm khiến nhiều chủ xe VF 8 ấn tượng là cảm giác chiếc xe luôn sẵn sức mạnh để xử lý những tình huống cần sự dứt khoát. Trên phiên bản Plus, hai động cơ điện tạo tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Con số này vượt đáng kể mức phổ biến khoảng 180-250 mã lực của nhiều mẫu D-SUV chạy xăng hoặc diesel, đồng thời tiệm cận các dòng SUV hiệu suất cao có giá bán đắt hơn.

Sau hơn một năm sử dụng và hơn 40.000 km lăn bánh, anh Thanh Nhân (TP.HCM) thừa nhận khả năng vận hành là yếu tố khiến anh hài lòng nhất ở VF 8.

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“Khi đi trong phố, xe vận hành rất êm ái, kẹt xe mấy cũng không thấy ngại. Còn khi lên cao tốc hay đường trường, điều tôi cần nhất là tính ổn định thì chiếc xe này đáp ứng cực kỳ xuất sắc”, anh Nhân chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, anh Bùi Sơn Hải, người đã đồng hành cùng VF 8 gần 79.000 km, trong đó có hành trình xuyên Việt dài khoảng 4.000 km, cho rằng điều khiến chiếc xe khác biệt không chỉ là khả năng tăng tốc, mà là phản ứng gần như tức thời sau mỗi cú đạp ga. Gia tốc nhanh kinh ngạc, cảm giác đạp ga vọt đi rất đã. Từ khi dùng VF 8, mỗi lần quay lại lái xe xăng, tôi có cảm giác rất yếu, phải gằn ga mới đi được”, vị chủ xe khẳng định.

Theo các chủ xe, giá trị thiết thực của sức mạnh nằm ở khả năng chủ động. Khi cần vượt một phương tiện cỡ lớn hoặc thoát khỏi tình huống giao thông phức tạp, chiếc xe có thể đáp ứng ngay thao tác của người lái.

ADAS “chia việc” với tài xế, chi phí sử dụng dễ chịu

Sau những ấn tượng về sức mạnh, khả năng hỗ trợ người lái là yếu tố giúp VF 8 duy trì sự thoải mái trên các hành trình kéo dài hàng trăm kilomet. Xe được trang bị hệ thống ADAS với những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm…

Trong số này, anh Nguyễn Hoàng Nam (Hà Nội), một chủ xe VF 8 thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh phía Bắc, cho biết hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng đặc biệt hữu ích trên cao tốc. Sau khi thiết lập tốc độ và khoảng cách, xe có thể chủ động điều chỉnh theo phương tiện phía trước, giúp tài xế giảm đáng kể thao tác với chân ga và phanh.

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VinFast VF 8 và trải nghiệm mới của gia đình Việt: Đi xa nhẹ hơn, gắn kết hơn

“Trước đây, khi đi cao tốc chân phải khá mỏi vì liên tục điều chỉnh ga. Với VF 8, hệ thống hỗ trợ duy trì tốc độ, giữ khoảng cách và cảnh báo khi xe có xu hướng lệch làn. Tôi vẫn phải tập trung quan sát nhưng cảm giác đỡ căng thẳng hơn rõ rệt”, anh Nam chia sẻ.

Theo anh, cảm giác “nhàn” còn được thể hiện trong bài toán chi phí. Khách hàng cá nhân như anh được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với người thường xuyên đi làm, đưa đón gia đình hoặc di chuyển liên tỉnh, chính sách này có thể cắt giảm phần lớn chi phí năng lượng.

“Dùng VF 8 nhiều hơn nhưng không còn cảm giác tiền nhiên liệu tăng theo từng kilomet như trước”, anh Nam cho biết.

Xe điện cũng không cần thay dầu động cơ và có ít hạng mục bảo dưỡng định kỳ hơn xe xăng. Ngoài ra, chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km giúp chủ xe giảm số lần vào xưởng, tiết kiệm thêm thời gian trong quá trình sử dụng.

Lợi thế kinh tế xuất hiện ngay từ thời điểm mua xe. VF 8 hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của xe xăng VinFast có thể sử dụng voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng khi mua ô tô điện mới. Số tiền thực để đưa VF 8 xuống đường bởi thế chỉ còn hơn 800 triệu đồng.

Sau hàng chục nghìn kilomet đồng hành cùng người dùng, VF 8 chứng minh sức hút bằng trải nghiệm tất cả trong một: tăng tốc đầy phấn khích, đi xa bớt mệt và chi phí sử dụng càng nhiều càng “hời”.

#Xe điện VinFast VF 8 vượt đèo dốc #Khả năng vận hành và tăng tốc mạnh mẽ #Hệ thống ADAS hỗ trợ lái xe an toàn #Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng #Lợi thế giá bán và chính sách ưu đãi

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