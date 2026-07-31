Khởi động Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,5 tỷ đồng

Quỹ Vì tương lai xanh phát động Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Kỳ vọng 80.000 bài dự thi cùng viết nên tương lai xanh

Nối tiếp thành công của mùa 2 với gần 41.000 bài dự thi từ 1.765 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước, Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” chính thức khởi động mùa 3, tiếp tục sứ mệnh ươm mầm một thế hệ trẻ có trách nhiệm với môi trường, biết yêu thiên nhiên, biết chủ động hành động vì cộng đồng và chung tay kiến tạo một tương lai xanh, bền vững.

Bước sang mùa 3, Cuộc thi tiếp tục được mở rộng quy mô, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng tổ chức. Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 80.000 bài dự thi, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh, học xanh và hành động xanh trong cộng đồng học sinh trên cả nước.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là học sinh đang học tập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc, từ lớp 2 đến lớp 8, trong độ tuổi từ 7 đến 13 tính đến ngày 31/12/2026.

Các thí sinh được trao Giải Nhất ở các hạng mục tác phẩm thuộc 2 bảng (Tiểu học và Trung học cơ sở) trong mùa 2. Cuộc thi mùa 3 đặt mục tiêu thu hút gấp đôi số lượng thí sinh tham gia so với năm trước. Ảnh: BTC.

Cuộc thi được chia thành hai bảng: Bảng Tiểu học và Bảng Trung học cơ sở. Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc nhiều thể loại phù hợp với sở trường và khả năng sáng tạo của mình, gồm viết thư, vẽ tranh và sáng tạo video. Đây là những hình thức thể hiện gần gũi với lứa tuổi học sinh, giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ, năng lực nghệ thuật và kỹ năng công nghệ, đồng thời bày tỏ góc nhìn cá nhân về tương lai xanh qua những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp giàu cảm xúc.

Vòng tỉnh/thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 20/7/2026 đến ngày 30/11/2026. Trong giai đoạn này, thí sinh gửi bài dự thi trực tuyến qua website chính thức hoặc gửi bài trực tiếp tới Ban Tổ chức.

Vòng Sơ loại toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 4/1/2027. Ban Tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 450 bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng tiếp theo, gồm 225 bài ở mỗi bảng, tương ứng 75 bài cho mỗi thể loại tại mỗi bảng.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 11/1/2027 đến ngày 31/1/2027. Các thí sinh có bài dự thi vượt qua Vòng Sơ loại toàn quốc sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến với Hội đồng Giám khảo. Sau vòng phỏng vấn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và công bố 300 thí sinh xuất sắc nhất.

Lễ Tổng kết và trao giải toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2027 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Các tác phẩm dự thi được triển lãm tại lễ trao giải mùa 2 của cuộc thi. Ảnh: BTC.

Hơn 2,5 tỷ đồng giải thưởng khuyến khích thế hệ trẻ hành động vì môi trường

Mùa 3 có hệ thống giải thưởng đa dạng với tổng giá trị dự kiến hơn 2,5 tỷ đồng.

Hệ thống giải cá nhân gồm: 6 giải Nhất, trị giá 30.000.000 đồng/giải; 30 giải Nhì, trị giá 20.000.000 đồng/giải; 60 giải Ba, trị giá 12.000.000 đồng/giải; 120 giải Khuyến khích 1, trị giá 5.000.000 đồng/giải; và 84 giải Khuyến khích 2, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Thí sinh đạt giải được nhận Giấy chứng nhận cùng các phần quà như điểm VPoint trên VinClub, khóa học hè tại Vinschool, voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl hoặc phần thưởng khác tùy theo hạng giải.

Bên cạnh các giải cá nhân, Cuộc thi tiếp tục trao Giải Tập thể dành cho 15 trường có thành tích xuất sắc. Mỗi trường đạt giải sẽ nhận phần thưởng trị giá 25.000.000 đồng.

Với định hướng xuyên suốt là góp phần hình thành thế hệ công dân mang tư duy phát triển bền vững, Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Qua mỗi bức thư, bức tranh và thước phim, các em học sinh không chỉ được thể hiện trí tưởng tượng và khát vọng về tương lai, mà còn được nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với hành tinh xanh – nơi các em chính là những chủ nhân và người kiến tạo tương lai.

Thí sinh có thể xem chi tiết thể lệ Cuộc thi qua các kênh thông tin chính thức:

Website chính thức của Cuộc thi: www.guituonglaixanh2050.com>

Fanpage chính thức của Cuộc thi: https://www.facebook.com/GuituonglaiXanh2050