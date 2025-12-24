Hà Nội

Hot girl Tăng Mỹ Hàn hóa thân 'thiên thần mùa đông' ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tăng Mỹ Hàn hóa thân 'thiên thần mùa đông' ngọt ngào

Trong những ngày cuối năm se lạnh, Tăng Mỹ Hàn một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung ra bộ ảnh mới mang phong cách thiên thần mùa đông ngọt ngào.

Trầm Phương
Loạt ảnh mới của cô nàng hot girl Tăng Mỹ Hàn vừa được đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với nhan sắc trong trẻo cùng gu thẩm mỹ tinh tế, cô nàng đã mang đến một hơi thở mùa đông đầy ngọt ngào và lãng mạn.(Ảnh: IGNV)
Khác với những bộ cánh dạo phố hay phong cách tiểu thư đài các thường thấy, lần này Tăng Mỹ Hàn chọn cho mình một tạo hình đầy mộng mị. (Ảnh: IGNV)
Cô diện bộ váy trắng với chất liệu lông vũ mềm mại, kết hợp cùng đôi cánh thiên thần lớn phía sau, tạo nên hình ảnh vừa thuần khiết vừa lộng lẫy. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc mũ lông trắng muốt - món phụ kiện đang cực kỳ "hot" trong mùa đông năm nay. Sự kết hợp giữa tất ren trắng và găng tay mỏng manh càng làm tôn lên vẻ đẹp mảnh mai, chuẩn phong cách "it girl" của cô nàng sinh năm 2003. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, Tăng Mỹ Hàn còn khéo léo áp dụng kiểu trang điểm "cold girl makeup" đang làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Phấn hồng được tán đậm từ gò má bắc cầu qua sống mũi, tạo hiệu ứng như gương mặt đang ửng lên vì cái lạnh của tuyết. (Ảnh: IGNV)
Những hạt nhũ sáng và chi tiết vẽ nốt ruồi giả quanh mắt giúp đôi mắt thêm phần long lanh, như thể những bông tuyết đang đọng lại trên gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Màu son hồng đào ngọt ngào cùng lớp bóng nhẹ hoàn thiện vẻ ngoài trong veo như sương mai. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận khen ngợi từ cư dân mạng đã dành cho bạn gái tin đồn của rapper HIEUTHUHAI: "Đúng là thiên thần đời thực!", "Visual này không cần bàn cãi nữa", "Style của cổ lúc nào cũng sang và chất"... (Ảnh: IGNV)
Tăng Mỹ Hàn hiện là một trong những influencer có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với giới trẻ Gen Z. Không cần hoạt động quá sôi nổi trong showbiz, cô vẫn giữ được sức nóng nhờ cuộc sống sang chảnh, gu thời trang dẫn đầu xu hướng và vẻ đẹp tự nhiên không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng phong cách thời gian trendy, Tăng Mỹ Hàn được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tăng Mỹ Hàn #thiên thần mùa đông #người nổi tiếng #thời trang #makeup mùa đông #hot girl tăng mỹ hàn

