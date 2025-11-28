Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tăng Mỹ Hàn 'đốn tim' fan với nụ cười tỏa nắng

Với nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ như nắng hè, Mỹ Hàn một lần nữa khẳng định sức hút khó cưỡng của mình.

Tăng Mỹ Hàn, cô nàng hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Babyboo, vừa "chiêu đãi" người hâm mộ loạt ảnh dạo phố vô cùng xinh đẹp và tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới được chụp tại một công viên, Tăng Mỹ Hàn chọn phong cách trẻ trung, nữ tính nhưng không kém phần nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc áo croptop trắng tay bồng xinh xắn, khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần short màu hồng pastel tạo nên tổng thể hài hòa, tươi mới. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn "đốn tim" chính là nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh và cách tạo dáng tự nhiên, duyên dáng của Mỹ Hàn khi ngồi trên ghế đá. (Ảnh: IGNV)
Một cành hoa màu hồng cài nhẹ nhàng bên mái tóc dài óng mượt, cùng bó hoa rực rỡ sắc màu đã giúp cô nàng hóa thân thành "nàng thơ" giữa không gian xanh mát của công viên. (Ảnh: IGNV)
Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003, hiện đang là một trong những hot girl có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu lượng người theo dõi "khủng" trên TikTok và Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và công việc mẫu ảnh.(Ảnh: IGNV)
Phong cách của Tăng Mỹ Hàn vẫn luôn được đánh giá cao nhờ gu thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng chuẩn "tiểu thư Sài thành". (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, tên tuổi của Tăng Mỹ Hàn càng được cộng đồng mạng quan tâm hơn nữa khi cô vướng nghi vấn hẹn hò với rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
