Tăng cường phòng chống dịch bệnh #mùa Thu - Đông

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nâng cao công tác kiểm soát dịch, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm trong mùa lạnh.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch và khởi đầu năm học mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.

Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli... Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn đang có xu hướng gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương.

Ảnh minh họa/Internet

Để chủ động kiểm soát và hạn chế thấp nhất số mắc, tử vong, Cục Phòng bệnh có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; Chú trọng phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp và khu dân cư có mật độ cao. Khi phát hiện ổ dịch, phải khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát và kéo dài.

Các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống số ca nhập viện gia tăng, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đặc biệt cần quan tâm nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

Ảnh minh họa/Internet

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện phải được thực hiện nghiêm túc. Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ em.

Cùng với văn bản chỉ đạo, Bộ Y tế cũng ban hành khuyến cáo phòng bệnh mùa Thu – Đông, nhấn mạnh các biện pháp như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho – hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng, ăn chín uống sôi, giữ ấm cơ thể, diệt muỗi – bọ gậy, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh truyền nhiễm.