Tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a vỡ tan, gây lo ngại toàn cầu

Tảng băng A23a từng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới đã tan rã thành nhiều mảnh, làm dấy lên cảnh báo về biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương

A23a nặng khoảng 1.100 tỉ tấn, diện tích ban đầu 3.672 km2, tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne từ năm 1986. Suốt nhiều thập niên, nó nhiều lần giữ ngôi “lớn nhất hiện tại”, dù từng bị vượt qua bởi các tảng A68 (2017) và A76 (2021) trước khi cả hai đều tan rã. Ông Andrew Meijers, nhà hải dương học tại BAS, cho biết: “A23a đang vỡ nhanh chóng thành những mảnh lớn, mỗi mảnh đủ tiêu chuẩn được xếp vào dạng băng trôi khổng lồ”. Hiện kích thước A23a đã giảm còn khoảng 1.700 km2.

Chính quá trình di chuyển khắc nghiệt đã dẫn đến việc A23a vỡ vụn. Sự tan rã của A23a đồng nghĩa danh hiệu “tảng băng trôi lớn nhất thế giới” hiện nay thuộc về D15a, rộng khoảng 3.000 km2 và đang khá ổn định gần trạm nghiên cứu Davis của Úc. A23a vẫn là tảng băng lớn thứ hai nhưng có thể tiếp tục vỡ thêm trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận định việc băng trôi tách vỡ là tự nhiên khi chúng di chuyển xa khỏi Nam Cực, song biến đổi khí hậu được cho là đang thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.