Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật khó tin về loài vật chạy nhanh nhất quả đất

Giải mã

Sự thật khó tin về loài vật chạy nhanh nhất quả đất

Sở hữu tốc độ siêu việt và nhiều đặc điểm sinh học độc đáo, báo gêpa – (Acinonyx jubatus) là một biểu tượng nổi tiếng của thiên nhiên hoang dã châu Phi.

T.B (tổng hợp)
1. Là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Báo gêpa có thể đạt tốc độ lên đến 100–120 km/h trong những pha rượt đuổi ngắn trên thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
1. Là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Báo gêpa có thể đạt tốc độ lên đến 100–120 km/h trong những pha rượt đuổi ngắn trên thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
3. Có thân hình siêu nhẹ và khí động học. Cơ thể mảnh mai, cột sống linh hoạt và lồng ngực lớn giúp chúng đạt tốc độ đáng kinh ngạc khi săn mồi. Ảnh: Pinterest.
3. Có thân hình siêu nhẹ và khí động học. Cơ thể mảnh mai, cột sống linh hoạt và lồng ngực lớn giúp chúng đạt tốc độ đáng kinh ngạc khi săn mồi. Ảnh: Pinterest.
6. Khả năng tăng tốc nhanh phi thường. Báo gêpa có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3 giây, vượt xa nhiều loại siêu xe thể thao. Ảnh: Pinterest.
6. Khả năng tăng tốc nhanh phi thường. Báo gêpa có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3 giây, vượt xa nhiều loại siêu xe thể thao. Ảnh: Pinterest.
2. Không thể gầm như sư tử hay hổ. Khác với nhiều loài mèo lớn, báo gêpa chỉ phát ra tiếng gừ, rít, rên hoặc kêu “chiêm chiếp" thay vì gầm vang. Ảnh: Pinterest.
2. Không thể gầm như sư tử hay hổ. Khác với nhiều loài mèo lớn, báo gêpa chỉ phát ra tiếng gừ, rít, rên hoặc kêu “chiêm chiếp" thay vì gầm vang. Ảnh: Pinterest.
4. Vết đen trên mặt giống như “đường nước mắt”. Hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi. Ảnh: Pinterest.
4. Vết đen trên mặt giống như “đường nước mắt”. Hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi. Ảnh: Pinterest.
5. Móng vuốt không thể thu vào hoàn toàn. Khác với hầu hết loài thuộc họ Mèo khác, báo gêpa có móng vuốt gần như cố định, giúp bám đất tốt hơn khi chạy. Ảnh: Pinterest.
5. Móng vuốt không thể thu vào hoàn toàn. Khác với hầu hết loài thuộc họ Mèo khác, báo gêpa có móng vuốt gần như cố định, giúp bám đất tốt hơn khi chạy. Ảnh: Pinterest.
7. Tuổi thọ ngoài tự nhiên không cao. Trong môi trường hoang dã, báo gêpa thường chỉ sống 10–12 năm, ngắn hơn nhiều so với khi nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
7. Tuổi thọ ngoài tự nhiên không cao. Trong môi trường hoang dã, báo gêpa thường chỉ sống 10–12 năm, ngắn hơn nhiều so với khi nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
8. Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Dân số báo gêpa đã giảm mạnh, ước tính còn dưới 7.000 cá thể trong tự nhiên, chủ yếu do mất môi trường sống và săn trộm. Ảnh: Pinterest.
8. Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Dân số báo gêpa đã giảm mạnh, ước tính còn dưới 7.000 cá thể trong tự nhiên, chủ yếu do mất môi trường sống và săn trộm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#báo gêpa #động vật chạy nhanh nhất #tốc độ báo gêpa #đặc điểm sinh học báo gêpa #vết đen đường nước mắt #không thể gầm như sư tử

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT