Tăng 8% lương hưu từ 1/7, người thấp dưới 3,5 triệu được cộng thêm

Theo dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng, từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 8% so với mức chi trả của tháng 6/2026, áp dụng cho toàn bộ người hưởng.
Sau khi tăng 8%, nhóm có mức hưởng thấp tiếp tục được điều chỉnh bổ sung. Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng mỗi tháng.
Với những trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng, mức chi trả sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm hưởng thấp.
Phương án này được cơ quan soạn thảo tính toán nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người có mức lương hưu, trợ cấp thấp, đồng thời đảm bảo cân đối quỹ chi trả.
Dự kiến, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 khoảng 10.773 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 2.013 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 8.760 tỷ đồng do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.
Dự thảo nghị định quy định các nhóm được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp gồm:
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội của nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP.
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.
Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).
Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).
Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.
Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.
Các đối tượng quy định nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1/1/1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg), sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.