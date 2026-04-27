Tăng 8% lương hưu từ 1/7, người thấp dưới 3,5 triệu được cộng thêm

Dự thảo đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ 1/7; người hưởng thấp tiếp tục được cộng thêm để tiệm cận mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng, từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 8% so với mức chi trả của tháng 6/2026, áp dụng cho toàn bộ người hưởng.

Ảnh minh họa.

Sau khi tăng 8%, nhóm có mức hưởng thấp tiếp tục được điều chỉnh bổ sung. Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng mỗi tháng.

Với những trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng, mức chi trả sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm hưởng thấp.

Phương án này được cơ quan soạn thảo tính toán nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người có mức lương hưu, trợ cấp thấp, đồng thời đảm bảo cân đối quỹ chi trả.

Dự kiến, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 khoảng 10.773 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 2.013 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 8.760 tỷ đồng do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.