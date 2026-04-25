Tận mục loài nhím không gai kỳ lạ trong rừng rậm Đông Nam Á

Trong những khu rừng ẩm thấp Đông Nam Á, tồn tại một loài thú nhỏ mang tên “nhím” nhưng lại hoàn toàn không có gai.

T.B (tổng hợp)

Nhím chuột không gai, tên khoa học Echinosorex gymnura, là một loài thú ăn côn trùng thuộc họ Erinaceidae – cùng họ với nhím gai, nhưng lại có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Thay vì lớp gai nhọn đặc trưng, cơ thể của nó được phủ lông thô, với màu sắc tương phản rõ rệt, phần đầu và vai thường trắng xám, trong khi nửa thân sau đen sẫm. Chiếc đuôi dài, gần như trụi lông, khiến nó trông giống một con chuột lớn hơn là họ hàng của nhím.

Ảnh: mybis.gov

Loài này phân bố ở các khu rừng nhiệt đới của Malaysia, Indonesia và Thái Lan, thường sống gần suối, đầm lầy hoặc khu vực có độ ẩm cao. Nhím chuột không gai hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dành thời gian tìm kiếm thức ăn như côn trùng, giun đất, động vật nhỏ và cả xác thối. Nhờ khứu giác nhạy bén, chúng có thể phát hiện con mồi ẩn dưới lớp lá mục hoặc trong đất ẩm.

Ảnh: inaturalist.org.

Một đặc điểm ít ai ngờ tới là loài này có mùi khá mạnh. Tuyến mùi phát triển giúp chúng đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp với đồng loại, nhưng đồng thời cũng là một cơ chế tự vệ tự nhiên, khiến kẻ săn mồi phải dè chừng. Dù không có gai để bảo vệ, chúng bù lại bằng sự cảnh giác cao và khả năng ẩn mình tốt trong môi trường rừng rậm.

Về mặt tiến hóa, Echinosorex gymnura được xem là một “cửa sổ” giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong họ nhím. Việc một loài trong cùng họ lại mất đi lớp gai đặc trưng cho thấy quá trình thích nghi linh hoạt với môi trường sống. Trong khi nhím gai dựa vào lớp giáp bảo vệ, nhím chuột không gai lại chọn chiến lược khác, lẩn tránh, hoạt động về đêm và tận dụng môi trường ẩm tối để sinh tồn.

Ảnh: britannica.com.

Dù không nổi bật như nhiều loài thú khác, nhím chuột không gai vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bằng việc ăn côn trùng và xác hữu cơ, chúng góp phần kiểm soát quần thể sinh vật nhỏ và tái chế chất dinh dưỡng trong rừng. Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống do phá rừng đang ảnh hưởng đến số lượng của loài này ở một số khu vực.

Giữa thế giới động vật đầy những hình thái quen thuộc, Echinosorex gymnura là một minh chứng rằng thiên nhiên luôn có những ngoại lệ thú vị. Một “con nhím không gai” tưởng như nghịch lý, nhưng lại hoàn toàn hợp lý khi đặt trong bức tranh đa dạng và sáng tạo của tiến hóa.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Bài liên quan

Kho tri thức

Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật trong suốt như 'tàng hình', có thể giết người trong phút chốc

Ẩn mình trong làn nước trong vắt của đại dương nhiệt đới, một sinh vật tưởng như mong manh lại sở hữu sức mạnh khiến con người khiếp sợ.

Thuộc lớp Cubozoa, sứa hộp là một trong những nhóm động vật biển nguy hiểm nhất thế giới. Khác với hình dạng “chuông tròn” quen thuộc của nhiều loài sứa, cơ thể của sứa hộp có dạng hình khối vuông đặc trưng, với bốn mặt rõ rệt và các xúc tu dài buông xuống từ mỗi góc. Chính cấu trúc này giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt hơn so với phần lớn các loài sứa khác, thậm chí có thể chủ động săn mồi thay vì chỉ trôi nổi theo dòng nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Xem chi tiết

