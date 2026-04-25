Tận mục loài nhím không gai kỳ lạ trong rừng rậm Đông Nam Á

Trong những khu rừng ẩm thấp Đông Nam Á, tồn tại một loài thú nhỏ mang tên “nhím” nhưng lại hoàn toàn không có gai.

Nhím chuột không gai, tên khoa học Echinosorex gymnura, là một loài thú ăn côn trùng thuộc họ Erinaceidae – cùng họ với nhím gai, nhưng lại có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Thay vì lớp gai nhọn đặc trưng, cơ thể của nó được phủ lông thô, với màu sắc tương phản rõ rệt, phần đầu và vai thường trắng xám, trong khi nửa thân sau đen sẫm. Chiếc đuôi dài, gần như trụi lông, khiến nó trông giống một con chuột lớn hơn là họ hàng của nhím.

Ảnh: mybis.gov

Loài này phân bố ở các khu rừng nhiệt đới của Malaysia, Indonesia và Thái Lan, thường sống gần suối, đầm lầy hoặc khu vực có độ ẩm cao. Nhím chuột không gai hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dành thời gian tìm kiếm thức ăn như côn trùng, giun đất, động vật nhỏ và cả xác thối. Nhờ khứu giác nhạy bén, chúng có thể phát hiện con mồi ẩn dưới lớp lá mục hoặc trong đất ẩm.

Ảnh: inaturalist.org.

Một đặc điểm ít ai ngờ tới là loài này có mùi khá mạnh. Tuyến mùi phát triển giúp chúng đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp với đồng loại, nhưng đồng thời cũng là một cơ chế tự vệ tự nhiên, khiến kẻ săn mồi phải dè chừng. Dù không có gai để bảo vệ, chúng bù lại bằng sự cảnh giác cao và khả năng ẩn mình tốt trong môi trường rừng rậm.

Về mặt tiến hóa, Echinosorex gymnura được xem là một “cửa sổ” giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong họ nhím. Việc một loài trong cùng họ lại mất đi lớp gai đặc trưng cho thấy quá trình thích nghi linh hoạt với môi trường sống. Trong khi nhím gai dựa vào lớp giáp bảo vệ, nhím chuột không gai lại chọn chiến lược khác, lẩn tránh, hoạt động về đêm và tận dụng môi trường ẩm tối để sinh tồn.

Ảnh: britannica.com.

Dù không nổi bật như nhiều loài thú khác, nhím chuột không gai vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bằng việc ăn côn trùng và xác hữu cơ, chúng góp phần kiểm soát quần thể sinh vật nhỏ và tái chế chất dinh dưỡng trong rừng. Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống do phá rừng đang ảnh hưởng đến số lượng của loài này ở một số khu vực.

Giữa thế giới động vật đầy những hình thái quen thuộc, Echinosorex gymnura là một minh chứng rằng thiên nhiên luôn có những ngoại lệ thú vị. Một “con nhím không gai” tưởng như nghịch lý, nhưng lại hoàn toàn hợp lý khi đặt trong bức tranh đa dạng và sáng tạo của tiến hóa.