Tận mục loài hoa bốc mùi khủng khiếp, dân chơi cây cảnh săn lùng

Hoa thịt thối (Stapelia gettliffei) là một minh chứng sống động cho sự sáng tạo kỳ quặc của tự nhiên. Thuộc chi Stapelia có nguồn gốc từ các vùng khô hạn châu Phi, loài cây này không hấp dẫn người ta bằng vẻ ngoài sang trọng mà lại khiến người đối diện phải dừng lại vì… sốc. Thân cây mọng nước, xanh xám, chia thành nhiều cạnh, trông giống xương rồng nhưng không có gai, âm thầm tồn tại như một loài cây sa mạc bình thường cho đến khi nở hoa.

Khi đó, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào những bông hoa lớn hình ngôi sao, nằm sát mặt đất như thể cố tình “ẩn mình”. Cánh hoa dày, phủ lớp lông mịn, với màu sắc pha trộn giữa vàng nhạt, nâu đỏ và những vân đậm loang lổ, tạo nên hình ảnh giống hệt một miếng thịt đang phân hủy. Hiệu ứng thị giác này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa tinh vi, giúp loài cây đánh lừa côn trùng.

Tuy nhiên, “cú đánh lừa” thực sự nằm ở mùi hương. Stapelia gettliffei tỏa ra mùi thối rữa đặc trưng, tương tự xác động vật chết lâu ngày. Mùi này thu hút ruồi và các loài côn trùng ăn xác – những “kẻ dọn dẹp” của tự nhiên. Bị hấp dẫn bởi tín hiệu quen thuộc, chúng bay đến, đậu lên hoa và vô tình mang phấn đi khắp nơi, giúp cây hoàn thành quá trình thụ phấn. Đây là một chiến lược sinh tồn cực kỳ hiệu quả trong môi trường khô hạn, nơi ong và bướm – những loài thụ phấn phổ biến – có thể không xuất hiện thường xuyên.

Điều nghịch lý là dù có mùi khó chịu, Stapelia gettliffei vẫn được giới sưu tầm cây cảnh săn đón. Với những người yêu thích sự độc lạ, loài hoa này giống như một “tác phẩm nghệ thuật sống” mang đậm dấu ấn của tự nhiên hoang dã. Cây dễ trồng, chịu hạn tốt, chỉ cần đất thoát nước nhanh và ánh sáng đầy đủ là có thể phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, người trồng thường đặt cây ở nơi thoáng khí hoặc ngoài trời để tránh “trải nghiệm” mùi hương quá gần.

Sự tồn tại của hoa thịt thối đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu vẻ đẹp có nhất thiết phải đi kèm với hương thơm? Trong trường hợp này, câu trả lời rõ ràng là không. Bằng cách đi ngược lại chuẩn mực, loài hoa này chứng minh rằng trong tự nhiên, hiệu quả sinh tồn mới là yếu tố quyết định – dù điều đó có khiến con người phải… bịt mũi.