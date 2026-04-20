Tận mục loài hoa bốc mùi khủng khiếp, dân chơi cây cảnh săn lùng

Giữa muôn vàn loài hoa khoe sắc tỏa hương, có một loài hoa chọn cách gây ấn tượng bằng mùi “khó quên” đến mức ám ảnh.

T.B (tổng hợp)

Hoa thịt thối (Stapelia gettliffei) là một minh chứng sống động cho sự sáng tạo kỳ quặc của tự nhiên. Thuộc chi Stapelia có nguồn gốc từ các vùng khô hạn châu Phi, loài cây này không hấp dẫn người ta bằng vẻ ngoài sang trọng mà lại khiến người đối diện phải dừng lại vì… sốc. Thân cây mọng nước, xanh xám, chia thành nhiều cạnh, trông giống xương rồng nhưng không có gai, âm thầm tồn tại như một loài cây sa mạc bình thường cho đến khi nở hoa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khi đó, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào những bông hoa lớn hình ngôi sao, nằm sát mặt đất như thể cố tình “ẩn mình”. Cánh hoa dày, phủ lớp lông mịn, với màu sắc pha trộn giữa vàng nhạt, nâu đỏ và những vân đậm loang lổ, tạo nên hình ảnh giống hệt một miếng thịt đang phân hủy. Hiệu ứng thị giác này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa tinh vi, giúp loài cây đánh lừa côn trùng.

Ảnh: gardenia.

Tuy nhiên, “cú đánh lừa” thực sự nằm ở mùi hương. Stapelia gettliffei tỏa ra mùi thối rữa đặc trưng, tương tự xác động vật chết lâu ngày. Mùi này thu hút ruồi và các loài côn trùng ăn xác – những “kẻ dọn dẹp” của tự nhiên. Bị hấp dẫn bởi tín hiệu quen thuộc, chúng bay đến, đậu lên hoa và vô tình mang phấn đi khắp nơi, giúp cây hoàn thành quá trình thụ phấn. Đây là một chiến lược sinh tồn cực kỳ hiệu quả trong môi trường khô hạn, nơi ong và bướm – những loài thụ phấn phổ biến – có thể không xuất hiện thường xuyên.

Ảnh: dragonettiflorist.

Điều nghịch lý là dù có mùi khó chịu, Stapelia gettliffei vẫn được giới sưu tầm cây cảnh săn đón. Với những người yêu thích sự độc lạ, loài hoa này giống như một “tác phẩm nghệ thuật sống” mang đậm dấu ấn của tự nhiên hoang dã. Cây dễ trồng, chịu hạn tốt, chỉ cần đất thoát nước nhanh và ánh sáng đầy đủ là có thể phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, người trồng thường đặt cây ở nơi thoáng khí hoặc ngoài trời để tránh “trải nghiệm” mùi hương quá gần.

Sự tồn tại của hoa thịt thối đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu vẻ đẹp có nhất thiết phải đi kèm với hương thơm? Trong trường hợp này, câu trả lời rõ ràng là không. Bằng cách đi ngược lại chuẩn mực, loài hoa này chứng minh rằng trong tự nhiên, hiệu quả sinh tồn mới là yếu tố quyết định – dù điều đó có khiến con người phải… bịt mũi.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

Kinh hoàng sinh vật dài 7 mét sống trong cơ thể nhiều người

Ẩn mình trong những chu trình sống phức tạp giữa người và vật nuôi, sán dây lợn là sinh vật nhỏ bé nhưng gây hậu quả đáng sợ với sức khỏe.

Sán dây lợn, có tên khoa học là Taenia solium, một loài ký sinh trùng thuộc nhóm giun dẹp, sống chủ yếu trong ruột non của con người. Với chiều dài có thể lên tới 7 mét, cơ thể của nó gồm hàng trăm đến hàng nghìn đốt nhỏ nối tiếp nhau như một dải ruy băng sống. Phần đầu (scolex) có các móc và giác hút, giúp nó bám chặt vào thành ruột vật chủ – một thiết kế tiến hóa hoàn hảo cho cuộc sống ký sinh lâu dài.

