Hà Nội

Tận mục khoáng vật từng hiếm nhất thế giới, hàng chục nghìn USD mỗi carat

Giải mã

Tận mục khoáng vật từng hiếm nhất thế giới, hàng chục nghìn USD mỗi carat

Painite từng được coi là một trong những khoáng vật hiếm nhất hành tinh, nổi tiếng vì màu sắc độc đáo và giá trị sưu tầm cực kỳ cao.

T.B (tổng hợp)
1. Được phát hiện lần đầu ở Myanmar. Nhà khoáng vật học Arthur C.D. Pain phát hiện Painite vào những năm 1950 tại Mogok, Myanmar. Ảnh: Pinterest.
1. Được phát hiện lần đầu ở Myanmar. Nhà khoáng vật học Arthur C.D. Pain phát hiện Painite vào những năm 1950 tại Mogok, Myanmar. Ảnh: Pinterest.
2. Từng được coi là khoáng vật hiếm nhất thế giới. Trong nhiều thập kỷ, thế giới chỉ biết đến hai mẫu Painite, khiến nó trở nên cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
2. Từng được coi là khoáng vật hiếm nhất thế giới. Trong nhiều thập kỷ, thế giới chỉ biết đến hai mẫu Painite, khiến nó trở nên cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
3. Thành phần hóa học độc đáo. Painite chứa canxi, zirconium, boron, nhôm và oxy, với công thức CaZrBAl₉O₁₈ đặc biệt hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
3. Thành phần hóa học độc đáo. Painite chứa canxi, zirconium, boron, nhôm và oxy, với công thức CaZrBAl₉O₁₈ đặc biệt hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
4. Màu sắc cuốn hút. Khoáng vật này thường có màu nâu đỏ, hồng hoặc cam, đôi khi ánh tím dưới ánh sáng mạnh. Ảnh: Pinterest.
4. Màu sắc cuốn hút. Khoáng vật này thường có màu nâu đỏ, hồng hoặc cam, đôi khi ánh tím dưới ánh sáng mạnh. Ảnh: Pinterest.
5. Độ cứng ấn tượng. Trên thang Mohs, Painite đạt độ cứng 8, khiến nó bền và khó trầy xước, thích hợp làm đá quý. Ảnh: Pinterest.
5. Độ cứng ấn tượng. Trên thang Mohs, Painite đạt độ cứng 8, khiến nó bền và khó trầy xước, thích hợp làm đá quý. Ảnh: Pinterest.
6. Là viên đá huyền thoại của giới sưu tầm khoáng vật. Việc sở hữu Painite từng là niềm mơ ước tối thượng của các nhà khoáng vật học và thợ săn đá quý. Ảnh: Pinterest.
6. Là viên đá huyền thoại của giới sưu tầm khoáng vật. Việc sở hữu Painite từng là niềm mơ ước tối thượng của các nhà khoáng vật học và thợ săn đá quý. Ảnh: Pinterest.
7. Hiện nay không còn quá hiếm. Từ những năm 2000, nhiều mỏ mới ở Myanmar được phát hiện, làm tăng số lượng Painite trên thị trường. Ảnh: Pinterest.
7. Hiện nay không còn quá hiếm. Từ những năm 2000, nhiều mỏ mới ở Myanmar được phát hiện, làm tăng số lượng Painite trên thị trường. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị vẫn rất cao. Dù sản lượng khai thác đã tăng nhiều lần, Painite chất lượng cao vẫn được giới sưu tầm trả giá hàng chục nghìn USD mỗi carat. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị vẫn rất cao. Dù sản lượng khai thác đã tăng nhiều lần, Painite chất lượng cao vẫn được giới sưu tầm trả giá hàng chục nghìn USD mỗi carat. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
