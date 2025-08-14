Tận mục khoáng vật từng hiếm nhất thế giới, hàng chục nghìn USD mỗi carat

Painite từng được coi là một trong những khoáng vật hiếm nhất hành tinh, nổi tiếng vì màu sắc độc đáo và giá trị sưu tầm cực kỳ cao.