Loại đá quý xanh lục khiến nhân loại mê mẩn suốt hàng nghìn năm

Giải mã

Loại đá quý xanh lục khiến nhân loại mê mẩn suốt hàng nghìn năm

Peridot là loại đá quý màu xanh lục được con người yêu thích từ hàng nghìn năm trước, gắn liền với thần thoại, tâm linh và cả thiên văn học.

T.B (tổng hợp)
1. Peridot là một trong số ít đá quý chỉ có một màu. Màu xanh lục đặc trưng của peridot không thay đổi dù có ánh sáng khác nhau, điều hiếm thấy ở đá quý. Ảnh: Pinterest.
2. Thành phần chính của peridot là olivine. Đây là khoáng vật chứa sắt và magie, và chính hàm lượng sắt tạo nên sắc độ xanh đặc trưng của peridot. Ảnh: Pinterest.
3. Peridot có nguồn gốc từ sâu trong lòng Trái Đất. Nó được hình thành tại lớp phủ và đẩy lên bề mặt nhờ các hoạt động núi lửa hoặc kiến tạo mảng. Ảnh: Pinterest.
4. Một số đá peridot đến từ ngoài Trái Đất. Các thiên thạch rơi xuống Trái Đất được phát hiện chứa peridot – biến nó thành loại đá quý có nguồn gốc vũ trụ. Ảnh: Pinterest.
5. Peridot từng bị nhầm với ngọc lục bảo. Trong thời kỳ cổ đại, người Ai Cập tin rằng peridot là “ngọc lục bảo hoàng gia” của nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: Pinterest.
6. Peridot là đá sinh tháng 8. Trong văn hóa phương Tây, những ai sinh vào tháng 8 sẽ có peridot là đá tượng trưng cho may mắn và sức mạnh. Ảnh: Pinterest.
7. Được cho là có khả năng xua đuổi tà ma. Theo tín ngưỡng cổ xưa, peridot bảo vệ người đeo khỏi linh hồn xấu và đem lại sự yên bình nội tâm. Ảnh: Pinterest.
8. Peridot xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Các mỏ peridot nổi tiếng được tìm thấy ở Myanmar, Pakistan, Trung Quốc, Mỹ và đảo Hawaii. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
