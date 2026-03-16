Tận mục loài cá sấu quý hiếm nhất thế giới, chỉ có ở Trung Quốc

Ẩn mình trong các đầm lầy và ruộng nước miền Đông Trung Quốc, cá sấu Dương Tử là một trong những loài bò sát cổ xưa, hiếm nhất thế giới.

Một trong hai loài cá sấu Mỹ còn tồn tại. Cá sấu Dương Tử, tên khoa học Alligator sinensis, là một trong hai loài thuộc họ cá sấu Mỹ còn sống trên Trái Đất, cùng với cá sấu Mỹ (Alligator mississippiensis) ở Bắc Mỹ. Điều này khiến chúng trở thành đại diện cực kỳ quý hiếm của một nhánh tiến hóa cổ xưa trong thế giới bò sát. Ảnh: Pinterest.
Kích cỡ khá nhỏ. So với người họ hàng ở Bắc Mỹ, cá sấu Dương Tử có kích thước khiêm tốn hơn nhiều. Con trưởng thành thường dài khoảng 1,5–2 mét và nặng vài chục kilogram. Dù nhỏ, chúng vẫn là loài săn mồi hiệu quả trong môi trường đầm lầy và kênh rạch. Ảnh: Pinterest.
Chỉ còn tồn tại tự nhiên ở Trung Quốc. Loài cá sấu này có phạm vi phân bố rất hẹp, chủ yếu quanh lưu vực hạ lưu sông Dương Tử ở miền đông Trung Quốc. Việc mở rộng nông nghiệp và đô thị trong nhiều thế kỷ đã khiến môi trường sống của chúng bị thu hẹp đáng kể. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là động vật nhỏ. Không giống nhiều loài cá sấu lớn chuyên săn thú lớn, cá sấu Dương Tử chủ yếu ăn cá, ốc, cua, ếch và các loài động vật nhỏ khác. Bộ răng và lực cắn của chúng rất thích hợp để nghiền vỡ vỏ cứng của động vật thân mềm. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng ngủ đông hiếm thấy ở cá sấu. Khí hậu miền Đông Trung Quốc có mùa đông lạnh, vì vậy cá sấu Dương Tử phát triển khả năng ngủ đông. Chúng đào hang sâu trong bờ đất và nằm bất động nhiều tháng cho đến khi nhiệt độ ấm lên trở lại, một đặc điểm khá hiếm trong họ cá sấu. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính đào hang phức tạp. Chúng đào những hệ thống hang dài và sâu trong bờ đất gần nước. Các hang này không chỉ giúp tránh lạnh vào mùa đông mà còn là nơi trú ẩn an toàn trước kẻ thù và các biến động của môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò trong văn hóa và truyền thuyết Trung Hoa. Một số học giả cho rằng hình tượng rồng trong truyền thuyết Trung Hoa có thể chịu ảnh hưởng từ những loài bò sát lớn như cá sấu Dương Tử. Trong lịch sử, người dân vùng sông nước từng rất quen thuộc với loài động vật đặc biệt này. Ảnh: wikimedia.org.
Là một trong những loài bò sát nguy cấp nhất thế giới. Ngày nay, cá sấu Dương Tử được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Số lượng cá thể trong tự nhiên chỉ còn rất ít, nhiều chương trình nhân nuôi bảo tồn đang được triển khai nhằm giúp loài bò sát cổ xưa này tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: animaldiversity.org.
Mời quý độc giả xem video: Sống cùng chó sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
