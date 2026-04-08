iPhone bay trong tàu Mặt Trăng, Apple hưởng lợi lớn

iPhone 17 Pro Max bất ngờ xuất hiện trên tàu Artemis II, bay lơ lửng trong khoang lái và vô tình trở thành màn quảng cáo miễn phí cực kỳ ấn tượng cho Apple.

Thiên Trang (TH)
Một khoảnh khắc gây chú ý trên tàu vũ trụ Artemis II đã ghi lại cảnh một chiếc iPhone 17 Pro Max bay lơ lửng trong khoang lái, vô tình tạo nên một màn “quảng cáo ngoài không gian” hiếm có cho Apple.
Theo ghi nhận, chiếc iPhone màu bạc đã rời khỏi tay phi hành gia Jeremy Hansen, trôi qua đầu Reid Wiseman và Victor Glover trước khi được Christina Koch bắt lại trong môi trường vi trọng lực.
Đây là một trong số ít lần NASA cho phép phi hành gia mang theo smartphone cá nhân, dù các thiết bị này bị vô hiệu hóa hoàn toàn kết nối internet và Bluetooth để đảm bảo an toàn hệ thống.
Thay vì liên lạc, những chiếc iPhone được sử dụng chủ yếu để quay video và chụp ảnh, ghi lại các khoảnh khắc quan sát không gian cũng như hoạt động bên trong tàu Orion trong suốt hành trình.
Bên cạnh iPhone, tàu còn trang bị các thiết bị chuyên dụng như Nikon D5 và GoPro Hero 11 nhằm phục vụ việc ghi hình chất lượng cao trong môi trường đặc biệt.
Để một thiết bị thương mại như smartphone được mang lên không gian, nó phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, bởi trong môi trường không trọng lực, các vật liệu như kính vỡ có thể trở thành mối nguy khi bay tự do trong khoang kín.
Do đó, các kỹ sư phải sử dụng Velcro hoặc khóa cố định để giữ thiết bị, thậm chí buộc chặt trong túi đồ phi hành gia nhằm tránh việc trôi nổi ngoài kiểm soát trong quá trình vận hành.
Dù không trực tiếp tham gia vào sứ mệnh, việc iPhone xuất hiện trên Orion spacecraft vẫn mang lại cho Apple một lợi thế truyền thông lớn, khi sản phẩm của hãng lần đầu tiên được chứng minh có thể hoạt động ổn định trong môi trường không gian khắc nghiệt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
