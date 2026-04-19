Trên tay Studio Display XDR, đắt nhưng “đáng tiền”

Apple Studio Display XDR nano-texture gây ấn tượng với màn hình 5K mini-LED, chống chói hiệu quả và khả năng đồng bộ macOS mượt mà, chuẩn dân sáng tạo.

Thiên Trang (TH)
Apple Studio Display XDR tiếp tục cho thấy vì sao màn hình của Apple luôn có sức hút riêng, không chỉ ở thông số mà còn nằm ở trải nghiệm tổng thể. (Ảnh: Genk)
Ngay từ khâu mở hộp, sản phẩm đã mang lại cảm giác cao cấp quen thuộc với cách đóng gói tối giản, phụ kiện vừa đủ và sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ.(Ảnh: Genk)
Thiết kế của màn hình vẫn giữ phong cách nhôm nguyên khối đặc trưng, kết hợp chân đế chắc chắn và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, tạo nên một tổng thể đồng bộ với hệ sinh thái Mac.(Ảnh: Genk)
Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở tấm nền 5K mini-LED với độ sáng lên tới 2.000 nit, mang lại hình ảnh sắc nét, độ tương phản cao và chiều sâu vượt trội cho công việc sáng tạo.(Ảnh: Genk)
Phiên bản nano-texture đặc biệt phát huy hiệu quả trong môi trường nhiều ánh sáng khi giảm phản chiếu rõ rệt mà không làm ảnh hưởng đến độ chi tiết hay màu sắc hiển thị.(Ảnh: Genk)
Về kết nối, màn hình hỗ trợ Thunderbolt tốc độ cao, cho phép truyền dữ liệu, xuất hình và sạc MacBook chỉ với một sợi cáp duy nhất, giúp bàn làm việc gọn gàng hơn đáng kể.(Ảnh: Genk)
Không dừng lại ở hiển thị, Apple còn tích hợp hệ thống loa, micro và camera chất lượng, đủ đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến và giải trí mà không cần thêm phụ kiện ngoài.(Ảnh: Genk)
Tổng thể, Studio Display XDR không chỉ là một màn hình, mà là trung tâm của không gian làm việc hiện đại, nơi phần cứng và phần mềm hòa quyện để tạo ra trải nghiệm cao cấp đúng chất Apple.(Ảnh: Genk)
