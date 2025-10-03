Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Phú Thái

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2853/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái, mã số doanh nghiệp: 0106697782, trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành Công văn.

Thông báo của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái. Ảnh chụp màn hình



Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố được nộp trước ngày ban hành Công văn này sẽ không còn giá trị. Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa/Internet

Lý do tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.