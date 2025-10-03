Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Phú Thái

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2853/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái, mã số doanh nghiệp: 0106697782, trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành Công văn.
Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố được nộp trước ngày ban hành Công văn này sẽ không còn giá trị. Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế.
Lý do tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.
Trước đó, ngày 8/8, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định 392/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái (địa chỉ: số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này bị buộc tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.
Theo kết quả thanh tra, công ty đã kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – một tài liệu bắt buộc theo quy định để quản lý chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, có tới 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi, được xem là tình tiết tăng nặng.
16 loại mỹ phẩm này đều là hàng nhập khẩu từ Pháp, Thái Lan, Đức… và đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm. Phần lớn thuộc nhóm sản phẩm chăm sóc tóc như kem ép, duỗi, màu nhuộm… trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Wella nổi tiếng.
Vào ngày 26/4/2025, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt số 21/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái với tổng mức phạt 62,5 triệu đồng.
Theo quyết định xử phạt, công ty này đã thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố của 18 sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 68 tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Ngoài ra, công ty này còn sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa đối với sản phẩm: Wella professionals Blondor Freelights White lightening powder, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số: 1899966/22/CBMP-QLD, số lô 407554, nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 106533882930 ngày 28/8/2024, giá trị lô hàng hơn 178 triệu đồng.