Thu hồi sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành thông báo số 2400/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g.

Sản phẩm trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 000138/21/CBMP-HCM, số lô HM25, NSX 02/01/2025, HSD 02/01/2028. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh (địa chỉ: 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đóng gói.

Ảnh: Lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore bị thu hồi. Ảnh haiquanonline.vn

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Thông báo của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Về phía Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/9/2025.

Sở Y tế TP HCM phải giám sát Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore không đáp ứng quy định. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 000138/21/CBMPHCM theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị có liên quan kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.