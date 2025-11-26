Hà Nội

Sống Khỏe

Tạm ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của Công ty MK Skincare

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mỹ phẩm của MK Skincare vì thiếu hồ sơ pháp lý để đánh giá tính an toàn sản phẩm.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4145/QLD-MP ngày 25/11/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Ngay sau khi có quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Mailisa, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ: K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0314633814) đứng tên công bố trong thời gian 06 tháng.

1.png
Sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình/Nguồn vietnamnet

Lý do tạm ngừng vì Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định tại điểm l khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Việc thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Khi hết thời hạn ngừng tiếp nhận, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare đứng tên công bố theo quy định.

1.jpg
Công văn của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty MK Skincare. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 4146/QLD-MP ngày 25/11/2025 của Cục Quản lý Dược về việc phối hợp xử lý sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi.

Sản phẩm Doctor Magic của Mailisa/Ảnh hoanhap.vn

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop …) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên. Cục Quản lý Dược gửi kèm theo Quyết định số 695/QĐ-QLD ngày 25/11/2025.

Theo Bộ Y tế, hiện đã có 100 sản phẩm liên quan đến Mailisa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố, trong đó 81 sản phẩm còn hiệu lực.

Sống Khỏe

Mánh lới bán mỹ phẩm kém chất lượng của chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc giả mạo nguồn gốc, lừa dối khách hàng, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều năm.

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa thu lời bất chính hàng nghìn tỷ

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh (chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa) đã thực hiện hành vi nhập lậu mỹ phẩm kém chất lượng để bán kiếm lời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm do MK Skincare phân phối.

Ngày 18/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa sở hữu.

Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 162 mỹ phẩm của vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm và thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare do không đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành đối với sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, phường Thới An, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Xem chi tiết

