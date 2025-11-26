Tạm ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của Công ty MK Skincare

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mỹ phẩm của MK Skincare vì thiếu hồ sơ pháp lý để đánh giá tính an toàn sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4145/QLD-MP ngày 25/11/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Ngay sau khi có quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Mailisa, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ: K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0314633814) đứng tên công bố trong thời gian 06 tháng.

Sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình/Nguồn vietnamnet

Lý do tạm ngừng vì Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định tại điểm l khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Việc thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Khi hết thời hạn ngừng tiếp nhận, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare đứng tên công bố theo quy định.

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty MK Skincare. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 4146/QLD-MP ngày 25/11/2025 của Cục Quản lý Dược về việc phối hợp xử lý sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi.

Sản phẩm Doctor Magic của Mailisa/Ảnh hoanhap.vn

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop …) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên. Cục Quản lý Dược gửi kèm theo Quyết định số 695/QĐ-QLD ngày 25/11/2025.