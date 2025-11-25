Thu hồi 162 mỹ phẩm của vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm và thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare do không đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Cụ thể, thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành đối với sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, phường Thới An, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa), là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.

Lý do thu hồi: Không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 và Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

Sản phẩm của Mailisa. Ảnh chụp màn hình/Nguồn vietnamnet.vn

Cũng tại Quyết định này, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare.

Lý do đình chỉ và thu hồi: Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Cục yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sản phẩm của MK Skincare trên website của doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình/Nguồn moh.gov.vn

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025. Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định hiện hành, chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và giao cho Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.