Thu hồi 162 mỹ phẩm của vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.
Cụ thể, thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành đối với sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, phường Thới An, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa), là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.
Lý do thu hồi: Không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 và Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.
Cũng tại Quyết định này, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare.
Lý do đình chỉ và thu hồi: Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.
Cục yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.
Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025. Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định hiện hành, chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và giao cho Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
Ngày 18/11/2025, Cục Quản lý Dược gửi nhiều văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare – doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa sở hữu.
Theo Cục Quản lý Dược, cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.
Cục Quản lý Dược đã gửi văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm nghiệm dược – mỹ phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm toàn bộ các sản phẩm thuộc ba nhãn hàng trên đang lưu hành tại địa bàn.
Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu hoặc chịu trách nhiệm phân phối. Các nhóm cần ưu tiên lấy mẫu là mỹ phẩm làm trắng da, kem chống nắng và sản phẩm có hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.
Bên cạnh hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM cũng được giao lấy mẫu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử. Kết quả kiểm nghiệm cùng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm phải được gửi về Cục Quản lý Dược để tổng hợp.
Trong văn bản gửi các địa phương, Cục yêu cầu tổng hợp và báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra, cũng như xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật khi kinh doanh, lưu thông và sử dụng sản phẩm mang ba nhãn hiệu nêu trên...