Tạm giữ hơn 20 ngàn sản phẩm sơn móng tay không rõ nguồn gốc

Mới đây, thông qua đợt kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một hộ kinh doanh có hành vi vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu và quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K. (tại phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt) đang trưng bày và kinh doanh 11 loại sơn móng tay khác nhau, tổng cộng 218 thùng hàng tương đương 20.384 chai, trị giá hơn 293 triệu đồng theo giá niêm yết.

Tại thời điểm tiến hành kiểm tra, hộ kinh doanh N.T.D.K. đã không xuất trình bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào có giá trị pháp lý để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của lô hàng này.

Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) niêm phong hàng hóa bị thu giữ/Ảnh tienphong.vn

Làm việc với lực lượng chức năng, bà N.T.D.K. chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận toàn bộ số hàng được mua trôi nổi trên thị trường, không qua các kênh nhập khẩu chính ngạch, với mục đích buôn bán kiếm lời. Tuy nhiên, số hàng này chưa kịp tiêu thụ thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 14 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh các dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu và vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Hàng hóa bị thu giữ/Ảnh tienphong.vn

Vụ việc đang được Đội QLTT số 14 hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục thụ lý, điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng nhận định, số hàng này có thể là mỹ phẩm nhập lậu hoặc không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, nhiễm độc da và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không rõ nguồn gốc trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Cơ quan chức năng đã đưa lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng cao cấp vào nhóm kiểm tra trọng điểm, nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chỉ nên mua mỹ phẩm tại các cửa hàng uy tín, có đầy đủ tem nhãn, hóa đơn và thông tin nhà sản xuất.