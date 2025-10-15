Hà Nội

Sống Khỏe

Tạm giữ hơn 20 ngàn sản phẩm sơn móng tay không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa thu giữ 218 thùng hàng nhập lậu với hơn 20 nghìn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu.

Bình Nguyên

Mới đây, thông qua đợt kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một hộ kinh doanh có hành vi vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu và quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K. (tại phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt) đang trưng bày và kinh doanh 11 loại sơn móng tay khác nhau, tổng cộng 218 thùng hàng tương đương 20.384 chai, trị giá hơn 293 triệu đồng theo giá niêm yết.

Tại thời điểm tiến hành kiểm tra, hộ kinh doanh N.T.D.K. đã không xuất trình bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào có giá trị pháp lý để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của lô hàng này.

Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) niêm phong hàng hóa bị thu giữ/Ảnh tienphong.vn

Làm việc với lực lượng chức năng, bà N.T.D.K. chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận toàn bộ số hàng được mua trôi nổi trên thị trường, không qua các kênh nhập khẩu chính ngạch, với mục đích buôn bán kiếm lời. Tuy nhiên, số hàng này chưa kịp tiêu thụ thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Dựa trên kết quả kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 14 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh các dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu và vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Hàng hóa bị thu giữ/Ảnh tienphong.vn
Hàng hóa bị thu giữ/Ảnh tienphong.vn

Vụ việc đang được Đội QLTT số 14 hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục thụ lý, điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng nhận định, số hàng này có thể là mỹ phẩm nhập lậu hoặc không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, nhiễm độc da và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không rõ nguồn gốc trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Cơ quan chức năng đã đưa lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng cao cấp vào nhóm kiểm tra trọng điểm, nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chỉ nên mua mỹ phẩm tại các cửa hàng uy tín, có đầy đủ tem nhãn, hóa đơn và thông tin nhà sản xuất.

Sống Khỏe

Cô gái 20 tuổi bị áp xe vú nặng sau khi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Nhân dân 115 vừa tiếp nhận, điều trị cho một cô gái bị áp xe vú nặng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Nữ bệnh nhân 20 tuổi, làm việc tại Malaysia. Cách nhập viện 2 tháng, vì mong muốn cải thiện vóc dáng, người bệnh đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào cả hai bên vú, không rõ loại chất làm đầy đã được sử dụng tại cơ sở này. Sau thủ thuật vài ngày, thay vì đẹp hơn, vú phải bệnh nhân bắt đầu sưng, nóng, đỏ, đau, rỉ dịch xanh bất thường.

Cách nhập viện 1 tuần, khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, người bệnh đã tìm đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vú phải sưng to gấp rưỡi vú trái, nóng, đỏ, ấn phập phều. Ngay tại vị trí tiêm ghi nhận có đường rò nhỏ rỉ dịch mủ xanh. Siêu âm xác nhận hình ảnh ổ áp xe vùng vú phải. Trường hợp này nếu không xử trí kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hoặc thậm chí có thể biến chứng lan rộng gây ảnh hưởng đến tính mạng, do đó người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong ngày nhập viện.

Sống Khỏe

Nghệ An phát hiện 1,5 tấn sản phẩm mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến mỡ động vật tại xã Quỳnh Lưu, thu giữ 1,5 tấn sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Chiều ngày 02/10, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn thực phẩm bẩn tại một cơ sở chế biến trên địa bàn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND, Công an xã Quỳnh Lưu và Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ động vật của bà B.T.V (sinh năm 1966), trú tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện gần 1,5 tấn mỡ động vật, nội tạng và các sản phẩm chế biến từ mỡ, gồm 500kg mỡ động vật chưa qua chế biến, 700kg mỡ thành phẩm và 300kg chất xơ từ quá trình chế biến mỡ động vật... Tất cả đều không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

