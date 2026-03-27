Nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh tạm cấm để phục vụ lễ đón bằng UNESCO

Các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình lễ đón bằng UNESCO và khai mạc Festival.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại lễ đón nhận bằng UNESCO và khai mạc Festival "Về miền di sản năm 2026", Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình.

Một số tuyến đường sẽ tạm cấm tại Bắc Ninh từ 17h ngày 27/3.

Cụ thể, tại các nút giao Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ và Hùng Vương – Trần Quốc Toản, phương tiện không được di chuyển theo hướng về Quảng trường 3/2; tại các tuyến Ngô Gia Tự, Ngô Văn Cảnh, Thân Nhân Vũ, Thân Cảnh Vân, Quách Nhẫn, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, lực lượng chức năng cũng tổ chức cấm, hạn chế phương tiện theo từng hướng vào khu vực quảng trường.

Ngoài ra, các nút giao Ngô Văn Cảnh - Nguyễn Đình Tuân và Hoàng Văn Thụ - Đào Sư Tích, Lê Lý cũng nằm trong phạm vi điều tiết, không cho phương tiện đi vào khu vực trung tâm tổ chức sự kiện.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn tắc, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra chương trình.

Festival “Về miền di sản - 2026" tại Bắc Ninh dự kiến diễn ra với tâm điểm là đêm khai mạc vào tối 27/3/2026 tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện bao gồm lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Trình diễn di sản, triển lãm, du lịch trải nghiệm và chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tạo nên không gian văn hóa sôi động tại tỉnh Bắc Ninh.

