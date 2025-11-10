Hà Nội

Tài xế trẻ gây tai nạn thương tâm cho bé gái 3 tuổi tại Ahmedabad

Một vụ tai nạn kinh hoàng do tài xế vị thành niên gây ra, bé gái thoát chết trong gang tấc, cảnh sát đã bắt giữ và điều tra vụ việc.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn thương tâm đã được ngăn chặn kịp thời tại khu vực Noble Nagar, Ahmedabad. Tại đây, một bé trai vị thành niên đang lái xe đã tông rất mạnh vào một bé gái ba tuổi. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại và hiện đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Được biết, chiếc xe gây tai nạn thậm chí còn không có biển số. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bé gái đang chơi bên ngoài nhà. Sau đó, tài xế trẻ tuổi đã tăng tốc và không thể nhìn thấy bé gái, khiến xe cán qua người bé, theo MSN.com.

Trích xuất camera cho thấy toàn bộ sự việc. Nguồn: X

Ngay khi người dân địa phương báo động, chiếc xe đã dừng lại ngay lập tức. Cư dân tức giận đã bắt giữ tài xế vị thành niên. Đoạn phim giám sát cho thấy một người phụ nữ tát cậu bé. Cô bé đã thoát chết trong gang tấc. Video cho thấy cô bé bò ra khỏi gầm xe. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra. Cảnh sát Ahmedabad chia sẻ trên mạng xã hội rằng một vụ án đã được khởi tố đối với tài xế vị thành niên. Hành động pháp lý đang được thực hiện đối với thiếu niên vi phạm pháp luật.

