Video

Tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang

Lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác minh clip một tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp giữa đường phố.

Trường Hân t/h

Trước đó, tối 25/10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng liên tục đánh vào đầu một tài xế taxi công nghệ ở phường Nha Trang.

Trong clip, tài xế nhiều lần yêu cầu trả lại điện thoại nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, tiếp tục đánh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường.

Người tài xế taxi công nghệ bị đánh ngã nhiều lần

Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận.

Chiếc điện thoại được cho là của tài xế taxi bị vỡ nát

Chiếc điện thoại được cho là của tài xế taxi bị vỡ nát

Theo người tài xế, cả 2 va chạm xe ở đường Trần Phú. Người mặc áo trắng bỏ đi, nên người taxi đuổi theo về đến đường Lê Thánh Tôn thì xảy ra vụ xô xát.

Sáng 26/10, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã mời hai người liên quan vụ xô xát xảy ra tối 25/10 đến làm việc.

