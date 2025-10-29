Hà Nội

Video

Tài xế ô tô lao xuống đường hành hung một cô gái dã man giữa phố

Ngay khi xem clip tài xế ô tô ép góc, chặn đầu xe 2 cô gái rồi lao xuống ‘tương tác’, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Trường Hân t/h

Vào ngày 15/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái ô tô bất ngờ dừng xe giữa đường, lao xuống hành hung một cô gái trẻ khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là nữ sinh D.L., đang di chuyển bằng xe máy cùng một bạn nữ thì bất ngờ bị tài xế ô tô chặn lại và có hành vi tấn công.

Ngay khi nhìn thấy, người dân xung quanh đã can ngăn, song hành vi thô bạo của người đàn ông trong clip khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của nữ sinh D.L. đã đưa con đi chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Theo chẩn đoán ban đầu, cô gái có dấu hiệu stress nghiêm trọng sau cú sốc tinh thần.

Cư dân mạng bức xúc về hành vi của nam tài xế ô tô.

Cư dân mạng bức xúc về hành vi của nam tài xế ô tô.

Hiện, nguyên nhân vụ việc chưa được xác minh rõ. Tuy nhiên, việc một nam giới trưởng thành có hành động bạo lực, thô lỗ với phụ nữ giữa nơi công cộng đang khiến dư luận phẫn n.

Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi này không chỉ xâm phạm sức khỏe và danh dự người khác mà còn phản ánh sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử nơi công cộng.

