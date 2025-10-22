Hà Nội

Sức khoẻ 360

Suýt phải tháo khớp các ngón tay vì nhiễm trùng hoại tử do tự điều trị

Ứng dụng kỹ thuật vạt da bụng có cuống giúp người bệnh có vết thương khuyết da phục hồi hình dáng và chức năng vận động gần như tự nhiên nhất.

ThS.BS Lê Hữu Sơn

Hiện nay, kỹ thuật vạt da bụng có cuống là một trong những kỹ thuật tối ưu được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong phẫu thuật tái tạo vết thương khuyết da, phần mềm, lộ xương các ngón tay. Phương pháp này giúp phục hồi hình dáng tự nhiên và chức năng của tay gần như tự nhiên nhất cho người bệnh.

Tay nhiễm trùng hoại tử nặng phải tháo khớp ngón tay

Người bệnh T.Đ.A sinh năm 1994, trú tại xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình lao động không may bị máy ép ván gỗ kẹp vào bàn tay phải. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương tại chỗ và được hướng dẫn cách chăm sóc để vết thương tự lành.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng điều trị tại nhà, người bệnh thấy vết thương không khỏi nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đăng ký khám và điều trị. Tại đây, qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng khuyết da vết thương ngón 2, 3, 4 bàn tay phải, nếu không xử lý và điều trị kịp thời có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và phải tháo khớp ngón tay.

ngon-tay-3.jpg
Hình ảnh vết thương ngón tay 2, 3, 4 bàn tay phải của người bệnh khi đến viện - Ảnh BVCC

Nuôi cấy da mới hồi sinh tổn thương hoại tử

Người bệnh được chỉ định nhập viện, phẫu thuật xử lý làm sạch vết thương, loại bỏ hoàn toàn vùng da, phần mềm tổn thương nhiễm trùng. Sau đó, các bác sĩ tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thực hiện phẫu thuật che phủ tạm thời vết thương các ngón tay 2, 3, 4 bàn tay phải bằng kỹ thuật vạt da bụng có cuống để nuôi cấy da mới cho ngón tay tổn thương.

ngon-tay-2.jpg
Các ngón tay của người bệnh được bác sĩ ghép vào thành bụng để nuôi cấy da mới - Ảnh BVCC

Sau khi xử lý vùng tổn thương, các ngón tay của người bệnh được bác sĩ ghép vào thành bụng để nuôi cấy da mới.

Sau 3 tuần nuôi cấy, các mạch máu nuôi dưỡng các ngón tay phục hồi, người bệnh tiếp tục được các bác sĩ tại Trung tâm tiến hành tách các ngón tay của người bệnh ra khỏi thành bụng, tái tạo lại da cho các ngón tay bị tổn thương trước đó.

ngon-tay-1.jpg
Bàn tay của người bệnh sau phẫu thuật tách ngón tay ra khỏi thành bụng - Ảnh BVCC

Nhìn bàn tay dần “hồi sinh” từng ngày, người bệnh T.Đ.A phấn khởi: "Trước khi đến bệnh viện tôi rất lo lắng, sợ phải tháo khớp ngón tay, sợ bàn tay mình không còn lành lặn. Thật may mắn, tôi được đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tư vấn phương pháp điều trị hiệu quả giúp tôi giữ được bàn tay gần như trọn vẹn".

Theo dõi sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, vùng da khuyết hổng được bồi đắp hồng hào, vết mổ khô, vận động của bàn tay và ngón tay tổn thương trước đó dần hồi phục, người bệnh được xuất viện, tiếp tục tập phục hồi chức năng tại nhà.

ngon-tay-4.jpg
ThS.BS Lê Hữu Sơn thăm khám, kiểm tra vết thương cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bằng kỹ thuật nuôi cấy các ngón tay khuyết da và phần mềm trong thành bụng, phương pháp phẫu thuật chuyển vạt da bụng có cuống đã giúp duy trì sự tuần hoàn máu tới các ngón tay bị thương, nâng cao tối đa khả năng phục hồi, giúp người bệnh tránh được nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gân, xương, co rút, cứng khớp ảnh hưởng chức năng vận động.

ngon-tay-5.jpg
Ứng dụng kỹ thuật vạt da bụng có cuống giúp người bệnh có vết thương khuyết da phục hồi hình dáng và chức năng vận động gần như tự nhiên nhất - Ảnh BVCC

Ưu điểm của kỹ thuật vạt da có cuống là đảm bảo nguồn máu nuôi từ cuống mạch giúp vạt sống và phát triển tốt, do đó nguy cơ hoại tử vạt được giảm thiểu so với các kỹ thuật khác, hiệu quả tái tạo mô cao.

Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm, cùng sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thường quy kỹ thuật vạt da bụng có cuống trong nhiều năm, giúp người bệnh có vết thương khuyết da, phần mềm, lộ xương các ngón tay có cơ hội phục hồi hình dáng và chức năng vận động tối đa.

Người dân khi gặp các vấn đề về vết thương khuyết da, phần mềm, lộ xương các chi… nêni đến các bệnh viện có chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình để được các bác sĩ khám, tư vấn điều trị kịp thời.

ThS.BS Lê Hữu Sơn (Khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ, Bỏng – Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình)

