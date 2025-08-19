Nối thành công ngón tay đứt rời cho chiến sĩ công an

Ngày 19/8, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho biết, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối ngón tay đứt rời cho một bệnh nhân.

Ngón tay bị đứt rời của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương làm sạch vết thương, cầm máu và tiến hành ca mổ vi phẫu nối ngón tay. Quá trình phẫu thuật được triển khai tỉ mỉ, từng bước:

Cố định xương: Sử dụng đinh chuyên dụng để ghép và giữ vững phần xương bị đứt rời.

Khâu nối gân: Phục hồi các gân bị tổn thương, đảm bảo khả năng cử động của ngón tay.

Tái thông mạch máu: Dưới kính vi phẫu, các bác sĩ tỉ mỉ khâu nối động mạch và tĩnh mạch kích thước nhỏ, khôi phục tuần hoàn máu cho ngón tay.

Phục hồi thần kinh: Nối lại các bó thần kinh để khôi phục cả cảm giác lẫn vận động.

Khâu da và tạo hình: Dóng kín vết thương, che phủ vùng tổn thương, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa hỗ trợ liền thương tốt.

Băng ép – nẹp cố định: Giữ ngón tay ở tư thế ổn định, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hồi phục.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu chia sẻ: “Đây là một ca chấn thương phức tạp, vết thương đứt rời ngón cái và ô mô cái bàn tay phải, nguy cơ tàn phế rất cao.

Việc nối thành công đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ê-kíp chuyên khoa – từ mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, thần kinh cho đến tạo hình.

Sau 6 giờ phẫu thuật liên tục, chúng tôi đã khôi phục được tuần hoàn, vận động và cảm giác cho ngón tay, mở ra cơ hội phục hồi chức năng bàn tay gần như bình thường cho người bệnh”.

Ngón tay đã được nối thành công - Ảnh BVCC

Ông nhấn mạnh thêm: "Đây là một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi xác định rõ trách nhiệm không chỉ là cứu một ca bệnh, mà còn là giữ lại sự trọn vẹn để anh có thể tiếp tục công việc, tiếp tục tận hiến cho nhân dân”.