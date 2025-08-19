Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nối thành công ngón tay đứt rời cho chiến sĩ công an

Việc nối thành công ngón tay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ê-kíp chuyên khoa – từ mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, thần kinh đến tạo hình.

Thúy Nga

Ngày 19/8, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho biết, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối ngón tay đứt rời cho một bệnh nhân.

noi-ngon-tay.jpg
Ngón tay bị đứt rời của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương làm sạch vết thương, cầm máu và tiến hành ca mổ vi phẫu nối ngón tay. Quá trình phẫu thuật được triển khai tỉ mỉ, từng bước:

Cố định xương: Sử dụng đinh chuyên dụng để ghép và giữ vững phần xương bị đứt rời.

Khâu nối gân: Phục hồi các gân bị tổn thương, đảm bảo khả năng cử động của ngón tay.

Tái thông mạch máu: Dưới kính vi phẫu, các bác sĩ tỉ mỉ khâu nối động mạch và tĩnh mạch kích thước nhỏ, khôi phục tuần hoàn máu cho ngón tay.

Phục hồi thần kinh: Nối lại các bó thần kinh để khôi phục cả cảm giác lẫn vận động.

Khâu da và tạo hình: Dóng kín vết thương, che phủ vùng tổn thương, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa hỗ trợ liền thương tốt.

Băng ép – nẹp cố định: Giữ ngón tay ở tư thế ổn định, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hồi phục.

tay-6.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu chia sẻ: “Đây là một ca chấn thương phức tạp, vết thương đứt rời ngón cái và ô mô cái bàn tay phải, nguy cơ tàn phế rất cao.

Việc nối thành công đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ê-kíp chuyên khoa – từ mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, thần kinh cho đến tạo hình.

Sau 6 giờ phẫu thuật liên tục, chúng tôi đã khôi phục được tuần hoàn, vận động và cảm giác cho ngón tay, mở ra cơ hội phục hồi chức năng bàn tay gần như bình thường cho người bệnh”.

tay.jpg
Ngón tay đã được nối thành công - Ảnh BVCC

Ông nhấn mạnh thêm: "Đây là một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi xác định rõ trách nhiệm không chỉ là cứu một ca bệnh, mà còn là giữ lại sự trọn vẹn để anh có thể tiếp tục công việc, tiếp tục tận hiến cho nhân dân”.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9, thành công của ca phẫu thuật không chỉ là một chiến công thầm lặng của y học, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết: Nơi người chiến sĩ giữ trọn bản lĩnh trước hiểm nguy, nơi người thầy thuốc hiến dâng trái tim nhân ái để gìn giữ sự sống.

Đó chính là bản hùng ca của thời đại – khi lý tưởng “vì nhân dân phục vụ” được viết tiếp, bằng máu, bằng trí tuệ và bằng cả những đôi tay nối dài sự sống.

#phẫu thuật nối ngón tay đứt rời #cứu chiến sĩ công an #phẫu thuật vi mô bàn tay #tái tạo mô mềm bàn tay #phục hồi chức năng bàn tay #ngón cái đứt rời

Bài liên quan

Y học và đời sống

Dùng dao bổ mít, bé trai 6 tuổi... đứt lìa 3 ngón tay

Dùng dao bổ mít, bé trai 6 tuổi đứt lìa 3 ngón tay 3,4,5 tay trái. Tuy nhiên, gia đình chỉ tìm được ngón tay thứ 4 và bảo quản, đem đến bệnh viện để nối.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết, vừa qua khoa Bỏng – Chỉnh trực đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt khiến các ngón tay bị đứt lìa.

Điển hình là bệnh nhi L.M.Đ. (6 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được chuyển cấp cứu lên bệnh viện trong tình trạng vết thương đứt lìa ngón 3, 4, 5 bàn tay trái.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Đeo găng tay rộng, thanh niên 22 tuổi bị đứt lìa ngón trỏ

Đứt rời tại đốt xa ngón trỏ là một trong những thách thức lớn nhất trong vi phẫu. Ngay cả ở các bệnh viện lớn có chuyên môn cao, tỷ lệ thành công ở vị trí này vẫn còn hạn chế.

Ngày 12/5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa vi phẫu khẩn cấp cứu sống ngón tay cho nam công nhân bị đứt lìa ngón trỏ trái.

Găng tay cuốn vào máy trục, lưỡi dao chém đứt ngón tay

Xem chi tiết

Yêu

Ghép da, tạo hình cho người bệnh đái tháo đường bị hoại tử dương vật

Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Bệnh viện E phẫu thuật ghép da thành công cho người bệnh bị đái tháo đường biến chứng thần kinh ngoại vi hoại tử tầng sinh môn.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Bệnh viện E thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép da và tạo hình dương vật cho bệnh nhân H.V.Q, 59 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một ca bệnh đặc biệt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện E - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện E - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới