Sửng sốt bí kíp giả chết của chồn Opossum thoát nanh vuốt kẻ săn mồi

Giải mã

Sửng sốt bí kíp giả chết của chồn Opossum thoát nanh vuốt kẻ săn mồi

Chồn Opossum nổi tiếng với tuyệt chiêu “giả chết” cực chân thật, khiến kẻ săn mồi hoang mang bỏ cuộc, trở thành bậc thầy sinh tồn trong thế giới hoang dã.

Chồn Opossum là một loài thú có túi thuộc họ Didelphidae theo thứ tự Didelphimorphia đặc hữu của châu Mỹ. Đây là loài thú có túi lớn nhất ở Bán cầu Tây.
Opossum có nguồn gốc từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ trong thời kỳ "Giao lưu Đại Mỹ" kéo theo sự kết nối của hai lục địa. Loài thú có túi Opossum thường sống đơn độc và "di chuyển" nên chúng thường xuất hiện ở những khu vực có thức ăn và nước uống.
Chúng sống về đêm, hoạt động ở những khu vực tối, trên mặt đất hoặc trên cây. Giả chết là một cách thức phòng vệ được ghi nhận ở nhiều loài động vật khác nhau. Chồn Opossum được coi là bậc thầy trong thế giới động vật về nghệ thuật giả chết.
Chồn Opossum, loài thú có túi đặc hữu của châu Mỹ. Khi rơi vào tình thế nguy hiểm hoặc cảm thấy quá sợ hãi, chúng sẽ thực hiện việc giả chết. Khi loài Opossum cảm thấy mình bị đe dọa hoặc trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chúng sử dụng một chiêu gọi là "Chơi Opossum - Playing Possum", lần này chúng sẽ nằm trên mặt đất, nhắm mắt hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Con vật sẽ thả lòng người và ngã xuống đất như thể bị đột quỵ, cuộn mình bất động, lè lưỡi, miệng nhỏ dãi như thể bị ốm, nằm bất động với cái miệng mở ra.
Chúng sẽ tự đưa mình vào trạng thái hôn mê đến mức không hề phản ứng lại bất cứ kích thích nào từ bên ngoài. Trạng thái này có thể kéo dài hàng giờ. Trong quá trình ấy, nhịp tim của chúng giảm còn gần một nửa, nhịp thở còn một phần ba và thân nhiệt giảm hơn nửa độ C.
Những kẻ thù của chúng, như chó và báo, không đủ can đảm để thưởng thức một cái xác thối trong như đã chết, nên sẽ ngao ngán bỏ đi.
Chồn con thường di chuyển theo mẹ, nếu bị ngã hoặc bị lạc chúng sẽ hắt hơi báo hiệu cho chồn mẹ.
Nhiều loài Opossum lớn miễn nhiễm với nọc độc của rắn đuôi chuông, rắn lục và chúng thường ăn những con mồi của con rắn này. Sự thích nghi tương tự được thấy ở các động vật có vú săn mồi nhỏ khác như cầy mangut và nhím.
Khi tính mạng gặp nguy hiểm, chúng rít lên và đe dọa đối thủ cho đến khi kẻ thù rút lui thì thôi.
