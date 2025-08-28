Hà Nội

Loài mèo hoang trông như con chồn, chỉ có ở châu Mỹ

Giải mã

Loài mèo hoang trông như con chồn, chỉ có ở châu Mỹ

Mèo cây châu Mỹ (Herpailurus yagouaroundi) là một loài mèo hoang dã ít được biết đến, mang đặc điểm ngoại hình kỳ lạ và tập tính đầy bí ẩn.

1. Ngoại hình khác lạ so với các loài mèo rừng khác. Mèo cây châu Mỹ có thân dài, chân ngắn và đầu nhỏ, khiến nhiều người liên tưởng đến chồn hơn là mèo. Ảnh: Pinterest.
2. Phân bố rộng khắp châu Mỹ. Loài này sinh sống từ Mexico đến tận miền Bắc Argentina, thích nghi tốt với nhiều môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
3. Bộ lông có nhiều biến thể màu sắc. Mèo cây có hai dạng màu chính: xám tro và đỏ nâu, đôi khi còn xuất hiện cá thể đen tuyền hiếm gặp. Ảnh: Pinterest.
4. Thợ săn ban ngày. Khác với nhiều loài mèo rừng hoạt động về đêm, chúng thường săn mồi vào ban ngày. Ảnh: Pinterest.
5. Thực đơn đa dạng. Loài mèo này ăn chim, động vật gặm nhấm, bò sát và cả côn trùng, giúp cân bằng hệ sinh thái nơi sinh sống. Ảnh: Pinterest.
6. Khả năng leo trèo linh hoạt. Nhờ thân hình thon dài và cơ bắp khỏe, chúng leo cây giỏi, dễ dàng truy đuổi con mồi. Ảnh: Pinterest.
7. Tiếng kêu phong phú. Mèo cây giao tiếp bằng nhiều loại âm thanh khác nhau, từ tiếng rít, tiếng kêu như chim cho đến tiếng gừ đầy uy lực. Ảnh: Pinterest.
8. Đang đối mặt nguy cơ suy giảm. Mặc dù chưa ở mức cực kỳ nguy cấp, nhưng mất rừng và săn bắt khiến số lượng mèo cây giảm đáng kể. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#mèo hoang châu Mỹ #mèo cây Herpailurus yagouaroundi #mèo rừng châu Mỹ #đặc điểm mèo hoang dã #phân loại mèo hoang #thức ăn mèo hoang

