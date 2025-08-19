Hà Nội

Những loài chồn săn mồi bá đạo khiến thế giới kinh ngạc

Giải mã

Họ Chồn không chỉ nhanh nhẹn mà còn có kỹ năng đi săn siêu việt, từ rái cá dưới nước đến chồn sói trên cạn đều khiến kẻ thù khiếp sợ.

Chồn thông châu Âu (Martes martes) dài 45 - 58 cm có mặt ở các khu rừng hầu khắp châu Âu. Loài chồn hoạt bát này ít khi xuất hiện trước mắt con người vì hoạt động về đêm và rất cảnh giác.
Chồn đá (Martes foina) dài 45 - 54 cm phân bố rộng ở lục địa Á - Âu. Loài chồn này trú ẩn trong khe đá hay các khúc gỗ rỗng. Chúng ra ngoài khi đi săn những con thú nhỏ hay và tìm kiếm hoa quả theo mùa.
Chồn ăn nhím (Martes pennanti) dài 45 - 65 cm phân bố ở các khu rừng rậm bắc Mỹ. Đây là một trong số ít loài thú săn mồi dám tấn công những con nhím đầy gai nhọn.
Chồn sói (Gulo gulo) dài 65 - 105 cm phân bố rộng ở lục địa Á - Âu và Bắc Mỹ. Do có vẻ ngoài khá giống một con gấu thu nhỏ, loài chồn to lớn và háu ăn này còn được gọi là chồn gấu.
Triết hôi sọc châu Phi (Ictonyx striatus) dài 28 - 38 cm hiện diện khắp các sinh cảnh khô ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Ban ngày loài này nghỉ trong hang hoặc khúc gỗ rỗng, đêm mới ra ngoài săn mồi.
Rái cá lớn (Pteronura brasiliensis) dài 1 - 1,3m phân bố tại các lưu vực sông ở miền Bắc và miền trung của Nam Mỹ. Loài rái cá này cần 3 kg cá mỗi ngày để duy trì sự sống. Chúng chỉ còn chưa đầy 5.000 cá thể ngoài tự nhiên.
Rái cá không vuốt châu Phi (Aonyx capensis) dài 73 - 88 cm, cư trú gần nguồn nước trong các khu rừng và vùng đất ngập nước hầu khắp khu vực châu Phi hạ Sahara. Thức ăn của chúng là cua, ếch nhái và cá.
Rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea) dài 36 - 47 cm, sống ở các vùng đất ngập nước của Ấn Độ và Đông Nam Á. Tình trạng mất sinh cảnh và ô nhiễm môi trường đang đe dọa sự tồn tại của loài rái cá nhỏ nhất thế giới này.
Rái cá thường (lutra lutra) dài 50 - 90 cm được ghi nhận khắp lục địa Á - Âu. Loài rái cá này phát triển mạnh ở các sinh cảnh sông cũng như ven biển, chỉ cần có nguồn nước để uống và tắm.
Rái cá sông Bắc Mỹ (Lontra canadensis) dài 58 - 73 cm phân bố rộng ở Bắc Mỹ. Loài này cư trú ở các con sông và bờ hồ có thảm thực vật phát triển. Chúng chủ yếu ăn cá tôm, nhưng đôi khi cũng săn các động vật nhỏ trên cạn.
Rái cá biển (Enhydra lutris) dài 75 - 120 cm, sống ven bờ biển Bắc Thái Bình Dương ở châu Á và châu Mỹ. Loài lớn nhất họ Chồn này săn cá và động vật không xương sống vỏ cứng ở các vùng nước lạnh. Chúng giữ ấm cơ thể bằng bộ lông cực dày.
