Sự tuyệt chủng bi thảm của loài bò biển nặng hơn 10 tấn

Giải mã

Sự tuyệt chủng bi thảm của loài bò biển nặng hơn 10 tấn

Từng lang thang ở vùng biển lạnh Bắc Thái Bình Dương, loài bò biển Steller và là minh chứng bi thảm cho sự tuyệt chủng do con người gây ra.

T.B (tổng hợp)
1. Được phát hiện lần đầu vào năm 1741. Nhà tự nhiên học Georg Wilhelm Steller mô tả loài bò biển mang tên mình trong chuyến thám hiểm Bắc Thái Bình Dương cùng nhà thám hiểm Bering. Ảnh: Pinterest.
2. Là loài động vật có vú biển cực lớn. Bò biển Steller có thể dài tới 9 mét và nặng hơn 10 tấn, gấp nhiều lần họ hàng gần của nó là lợn biển. Ảnh: Pinterest.
3. Không có răng thật mà dùng tấm sừng để nhai. Chúng không có răng mà dùng các tấm chất sừng giống như móng tay để nghiền nát tảo biển – nguồn thức ăn chính. Ảnh: Pinterest.
4. Cơ thể phủ lớp mỡ dày để giữ ấm. Sống trong môi trường biển lạnh, chúng có lớp mỡ dày giúp cách nhiệt và nổi trên mặt nước như một khối lướt nhẹ. Ảnh: Pinterest.
5. Không thể lặn sâu, chỉ ăn tảo gần mặt nước. Do cơ thể khổng lồ và khả năng lặn kém, bò biển Steller chủ yếu sống gần bờ và ăn tảo bẹ ở tầng nước nông. Ảnh: Pinterest.
6. Có tính cách hiền lành và không sợ người. Chúng rất chậm chạp, hiền hòa và không có phản ứng với con người – yếu tố khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu săn bắt. Ảnh: Pinterest.
7. Tuyệt chủng chỉ sau 27 năm được phát hiện. Do bị săn bắt quá mức để lấy thịt, da và mỡ, loài này đã tuyệt chủng vào năm 1768, chưa đầy ba thập kỷ sau khi được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
8. Là lời cảnh tỉnh sớm về bảo tồn sinh học. Sự biến mất của bò biển Steller là một trong những ví dụ sớm nhất cho thấy con người có thể gây ra sự tuyệt chủng nhanh chóng cho các loài động vật hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#bò biển Steller #tuyệt chủng loài bò biển #bảo tồn sinh học #động vật biển lớn nhất #săn bắt quá mức #động vật có vú biển

