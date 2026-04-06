Sự thật về vật thể phát sáng trên bầu trời Indonesia gây nhiều đồn đoán

Theo Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), vật thể phát sáng trên bầu trời Lampung, Banten là rác vũ trụ.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 4/4 vừa qua, một số người dân ở tỉnh Lampung và Banten của Indonesia báo cáo nhìn thấy vật thể phát sáng bay ngang bầu trời. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Một số người suy đoán đó có thể là một phần của trận mưa sao băng hoặc thiên thạch lao xuống Trái đất.

Trong thông báo được công bố ngày 5/4, Cảnh sát Quốc gia Indonesia (INP) cho biết Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) đã xác nhận vật thể phát sáng trên bầu trời Lampung và Banten gây xôn xao dư luận là phần còn lại của tên lửa Trường Chinh 3B (CZ-3B) của Trung Quốc khi nó di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi vào khí quyển Trái đất.

"Vật thể phát sáng mà người dân chứng kiến, dường như vỡ thành nhiều mảnh, là phần còn lại của Trường Chinh 3B (CZ-3B)", hãng thông tấn Antara của Indonesia dẫn lời giáo sư thiên văn học Thomson Djamaluddin thuộc Viện Thiên văn học tại BRIN cho biết.

Các chuyên gia tại Indonesia cho biết thêm rằng, hiện tượng tái nhập khí quyển bình thường của rác không gian đang được theo dõi. Sự việc mới đây cũng là lời nhắc nhở về mật độ rác thải vũ trụ ngày càng tăng ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Người dân ở Lampung và Banten nhìn thấy vật thể phát sáng bay ngang bầu trời ngày 4/4. Ảnh: Social media/asiaone.com.

Rác không gian bao gồm các tầng tên lửa đã dùng xong, vệ tinh hỏng và những mảnh vỡ sinh ra từ các hoạt động phóng và vận hành trong không gian. Khi quỹ đạo của chúng suy giảm, chúng quay trở lại Trái đất giống như những "thiên thạch nhân tạo". Phần lớn chúng cháy rụi trong không khí nhưng một số mảnh vẫn đủ lớn để rơi xuống tầng không lưu, thậm chí rơi xuống mặt đất có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo các chuyên gia, rác thải vũ trụ trên quỹ đạo dưới 600 km thường rơi trở lại Trái đất trong vòng vài năm. Trong khi đó, rác thải ở độ cao 800 km có thể mất hàng thế kỷ để tái nhập khí quyển của Trái đất.

Trong bối cảnh rác vũ trụ đang rơi trở lại Trái đất với tần suất ngày càng cao, các chuyên gia cảnh báo một số mảnh có thể đi xuyên qua vùng không phận nơi máy bay hoạt động. Mặc dù nguy cơ va chạm còn thấp nhưng họ cho biết rủi ro này đang tăng dần và cần được theo dõi chặt chẽ hơn.

#vật thể bí ẩn #rác vũ trụ #rác không gian #Indonesia #tên lửa

Kho tri thức

Dân Mỹ săn lùng mảnh vỡ thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời

Một số người dân đang tìm kiếm mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời ở khu vực Ohio, Mỹ.

Vào khoảng 8h57 sáng ngày 17/3 (giờ Mỹ), một tiểu hành tinh đường kính khoảng 1,8m, khối lượng gần 7 tấn, đi vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 72.420 km/h. Tảng đá vũ trụ này bắt đầu bốc cháy trên bầu trời hồ Erie (phía Bắc bang Ohio), trước khi phân rã ở độ cao khoảng 48 km phía trên thị trấn Valley City, gần Akron, tạo ra quầng sáng kéo dài tới 7 giây.

Người dân tại nhiều bang của Mỹ đã nhìn thấy "cầu lửa" sáng rực ngay giữa ban ngày cũng như nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời khi thiên thạch phát nổ.

Kho tri thức

Bí ẩn quả cầu lửa gây xôn xao dư luận châu Âu

Vào cuối tuần qua, một quả cầu lửa bí ẩn xuất hiện trên bầu trời châu Âu. Sự việc thu hút sự quan tâm của công chúng. Hiện ESA đang điều tra vụ việc.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, nhóm phòng vệ hành tinh của họ đang thu thập và phân tích toàn bộ dữ liệu quan sát để xác định chính xác đặc điểm của quả cầu lửa bí ẩn đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào khoảng 18h55 ngày 8/3 theo giờ Trung Âu (tức 1h ngày 9/3 theo giờ Việt Nam), quả cầu lửa đột ngột xuất hiện. Nó phát sáng trong khoảng 6 giây khi lao qua khí quyển Trái đất. Hơn 3.000 người dân ở một số quốc gia như Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan đã quan sát thấy quả cầu lửa bí ẩn đó và mô tả.

Kho tri thức

NASA gây chấn động phát hiện thiên hà cổ xưa nhất sau Big Bang

Kính viễn vọng James Webb của NASA vừa xác nhận thiên hà MoM-z14 là thiên hà cổ xưa nhất từng được phát hiện, hình thành chỉ 280 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.

NASA và kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) tiếp tục phá vỡ giới hạn quan sát khi phát hiện thiên hà MoM-z14. Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Open Journal of Astrophysics, nhóm nghiên cứu cho biết thiên hà MoM-z14 là "nguồn được xác nhận bằng quang phổ xa nhất từng ghi nhận, mở rộng phạm vi quan sát tới giai đoạn chỉ 280 triệu năm sau vụ nổ Big Bang". Ảnh: ASA, ESA, CSA, STScI, Rohan Naidu (MIT); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI).
Điều này có nghĩa là thiên hà MoM-z14 bắt đầu phát sáng 280 triệu năm sau khi vũ trụ ra đời. Sau hành trình dài xuyên vũ trụ, ánh sáng của thiên hà cổ xưa này giờ mới chạm đến Trái đất và được các cảm biến hồng ngoại của kính viễn vọng không gian James Webb ghi nhận. Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI, Brant Robertson (UC Santa Cruz), Ben Johnson (CfA), Sandro Tacchella (Cambridge), Phill Cargile (CfA) and the JADES collaboration.
