Sự thật về vật thể phát sáng trên bầu trời Indonesia gây nhiều đồn đoán

Vào ngày 4/4 vừa qua, một số người dân ở tỉnh Lampung và Banten của Indonesia báo cáo nhìn thấy vật thể phát sáng bay ngang bầu trời. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Một số người suy đoán đó có thể là một phần của trận mưa sao băng hoặc thiên thạch lao xuống Trái đất.

Trong thông báo được công bố ngày 5/4, Cảnh sát Quốc gia Indonesia (INP) cho biết Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) đã xác nhận vật thể phát sáng trên bầu trời Lampung và Banten gây xôn xao dư luận là phần còn lại của tên lửa Trường Chinh 3B (CZ-3B) của Trung Quốc khi nó di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi vào khí quyển Trái đất.

"Vật thể phát sáng mà người dân chứng kiến, dường như vỡ thành nhiều mảnh, là phần còn lại của Trường Chinh 3B (CZ-3B)", hãng thông tấn Antara của Indonesia dẫn lời giáo sư thiên văn học Thomson Djamaluddin thuộc Viện Thiên văn học tại BRIN cho biết.

Các chuyên gia tại Indonesia cho biết thêm rằng, hiện tượng tái nhập khí quyển bình thường của rác không gian đang được theo dõi. Sự việc mới đây cũng là lời nhắc nhở về mật độ rác thải vũ trụ ngày càng tăng ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Người dân ở Lampung và Banten nhìn thấy vật thể phát sáng bay ngang bầu trời ngày 4/4. Ảnh: Social media/asiaone.com.

Rác không gian bao gồm các tầng tên lửa đã dùng xong, vệ tinh hỏng và những mảnh vỡ sinh ra từ các hoạt động phóng và vận hành trong không gian. Khi quỹ đạo của chúng suy giảm, chúng quay trở lại Trái đất giống như những "thiên thạch nhân tạo". Phần lớn chúng cháy rụi trong không khí nhưng một số mảnh vẫn đủ lớn để rơi xuống tầng không lưu, thậm chí rơi xuống mặt đất có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo các chuyên gia, rác thải vũ trụ trên quỹ đạo dưới 600 km thường rơi trở lại Trái đất trong vòng vài năm. Trong khi đó, rác thải ở độ cao 800 km có thể mất hàng thế kỷ để tái nhập khí quyển của Trái đất.

Trong bối cảnh rác vũ trụ đang rơi trở lại Trái đất với tần suất ngày càng cao, các chuyên gia cảnh báo một số mảnh có thể đi xuyên qua vùng không phận nơi máy bay hoạt động. Mặc dù nguy cơ va chạm còn thấp nhưng họ cho biết rủi ro này đang tăng dần và cần được theo dõi chặt chẽ hơn.