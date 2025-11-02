Hà Nội

Sự thật thú vị về thợ săn Thời Kỳ Băng hà

Một thợ săn Thời Kỳ Băng hà đã mang theo những gì trong chiếc túi da của mình cách đây 30.000 năm trước?

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Theo đó, có một thợ săn chủng người Gravettian sống cách đây 30.000 năm trước tại nơi ngày nay là Cộng hòa Séc, người này đã đánh rơi chiếc túi da của mình. Ảnh: @Martin Novák.
Ngày nay, những gì bên trong chiếc túi này đã được đưa ra ánh sáng. Hãy xem bên trong chiếc túi da đó có gì. Ảnh: @Martin Novák.
Theo bài báo có tiêu đề: "Theo dõi thợ săn: Nghiên cứu về đồ dùng cá nhân của một thợ săn-hái lượm Gravettian từ Milovice IV", được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học Cổ sinh vật học Quốc Tế, thì một "bộ đồ dùng cá nhân" gồm 29 công cụ bằng đá đã được khai quật tại di chỉ khảo cổ Milovice IV ở Cộng hòa Séc. Ảnh: @Martin Novák.
Phân tích chi tiết cho thấy các mảnh vỡ, ban đầu có vẻ như bị tách rời, thực chất được xác định là một phần của dụng cụ săn bắn của cùng một thợ săn. Ảnh: @Martin Novák.
Một số công cụ được dùng để cắt, số khác dùng để cạo hoặc đâm. Ảnh: @Martin Novák.
Một số trước đây là đầu giáo hoặc mũi tên, bị gãy trong quá trình săn bắn nhưng không bị vứt bỏ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, điều này cho thấy, thợ săn đã sử dụng vật dụng mang theo một cách tiết kiệm, tái sử dụng ngay cả những mảnh vỡ nhỏ. Ảnh: @Martin Novák.
Bộ dụng cụ săn bắn 30.000 năm tuổi được tìm thấy tại địa điểm Pavlov VI ở miền nam Cộng hòa Séc, đã cho phép các nhà khảo cổ học lần đầu tiên vẽ nên bức chân dung toàn diện về công nghệ, chiến lược săn bắt và địa vị xã hội của một cá nhân. Ảnh: @Martin Novák.
Các dụng cụ đi kèm bao gồm đá lửa đa năng và khối đất son thực hiện nghi lễ của người thợ săn cũng được tìm thấy. Những dấu vết này chứng minh rằng, người thợ săn không chỉ là bậc thầy về sinh tồn mà còn là người thực hiện các nghi lễ và tập quán xã hội. Ảnh: @Martin Novák.
Các nhà khoa học mô tả khám phá này là "một góc nhìn hiếm hoi vào câu chuyện của một cá nhân thời tiền sử". Ảnh: @Martin Novák.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
