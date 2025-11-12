Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sam Altman điều hành OpenAI bằng tiền người khác, không chịu lỗ

Số hóa

Sam Altman điều hành OpenAI bằng tiền người khác, không chịu lỗ

CEO OpenAI Sam Altman không chịu trách nhiệm tài chính cá nhân dù công ty đang chi hàng tỷ USD và thua lỗ nặng vì đầu tư AI.

Thiên Trang (TH)
Sam Altman không sở hữu cổ phần đáng kể và không chịu ràng buộc tài chính cá nhân tại OpenAI.
Sam Altman không sở hữu cổ phần đáng kể và không chịu ràng buộc tài chính cá nhân tại OpenAI.
Công ty đang chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI, nhưng Altman không phải người gánh rủi ro nếu thất bại.
Công ty đang chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI, nhưng Altman không phải người gánh rủi ro nếu thất bại.
Mô hình “capped-profit” cho phép nhà đầu tư nhận tối đa 100 lần lợi nhuận nhưng vẫn do tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát, giúp Altman có quyền lực lớn mà không cần chịu trách nhiệm tài chính.
Mô hình “capped-profit” cho phép nhà đầu tư nhận tối đa 100 lần lợi nhuận nhưng vẫn do tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát, giúp Altman có quyền lực lớn mà không cần chịu trách nhiệm tài chính.
Các nhà đầu tư như Microsoft mới là bên chịu thiệt nếu OpenAI không sinh lời.
Các nhà đầu tư như Microsoft mới là bên chịu thiệt nếu OpenAI không sinh lời.
Altman được ví như “người lái tàu bằng tiền người khác” trong một canh bạc AI toàn cầu.
Altman được ví như “người lái tàu bằng tiền người khác” trong một canh bạc AI toàn cầu.
Dù không chịu lỗ, Altman vẫn đối mặt rủi ro danh tiếng nếu OpenAI thất bại.
Dù không chịu lỗ, Altman vẫn đối mặt rủi ro danh tiếng nếu OpenAI thất bại.
Một số chuyên gia cho rằng việc không gắn tài sản cá nhân giúp Altman tập trung dài hạn.
Một số chuyên gia cho rằng việc không gắn tài sản cá nhân giúp Altman tập trung dài hạn.
Câu chuyện đặt ra tranh luận về trách nhiệm lãnh đạo trong thời đại AI phát triển bùng nổ.
Câu chuyện đặt ra tranh luận về trách nhiệm lãnh đạo trong thời đại AI phát triển bùng nổ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Sam Altman #OpenAI #AI #đầu tư #công nghệ #Microsoft

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT