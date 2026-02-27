Sam Altman phản bác lo ngại ChatGPT tốn điện, tốn nước

Hà Nội

Số hóa - Xe

CEO OpenAI khẳng định AI không tiêu tốn năng lượng quá mức, đồng thời phủ nhận cáo buộc ChatGPT dùng hàng chục lít nước mỗi truy vấn.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng chỉ trích về mức tiêu thụ điện và nước, Sam Altman đã lên tiếng phản bác.
Ông cho rằng so sánh chi phí huấn luyện AI với con người là thiếu công bằng.
Altman nhấn mạnh để đào tạo một con người cần hàng chục năm cùng lượng thức ăn khổng lồ.
Ông còn lập luận rằng quá trình tiến hóa hàng tỷ năm cũng tiêu tốn năng lượng khổng lồ.
Về nước, Altman phủ nhận cáo buộc ChatGPT tiêu tốn hàng chục lít mỗi truy vấn.
Ông giải thích OpenAI đã ngừng dùng phương pháp làm mát bay hơi vốn tiêu hao nhiều nước.
Về điện, mỗi truy vấn ChatGPT chỉ tiêu thụ khoảng 0,34 watt-giờ, tương đương một bóng đèn tiết kiệm năng lượng vài phút.
Altman thừa nhận tổng thể ngành AI cần bàn về năng lượng, và ông đang đầu tư mạnh vào điện mặt trời, gió và hạt nhân để giải quyết vấn đề này.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#AI #ChatGPT #năng lượng #OpenAI #Sam Altman #tiêu thụ

