Sự thật gây sốc về loài cây sinh ra 'trái cấm' lớn nhất thế giới

Giữa những hòn đảo ngoài khơi Ấn Độ Dương tồn tại một loài cây mang quả lớn nhất thế giới, gắn liền với vô vàn huyền thoại kỳ bí.

Cây dừa biển, tên khoa học Lodoicea maldivica, là một trong những "kỳ quan thực vật" độc đáo nhất hành tinh. Loài cây này chỉ mọc tự nhiên trên hai hòn đảo Praslin và Curieuse thuộc quốc đảo Seychelles. Trong môi trường rừng nhiệt đới nguyên sinh, chúng vươn cao tới 25–30 mét, với những chiếc lá khổng lồ xòe rộng như những chiếc quạt xanh khắc họa vẻ nguyên sơ của thiên nhiên.

Điều khiến Lodoicea maldivica trở nên nổi tiếng toàn cầu chính là quả của nó – thường được gọi là “coco de mer” hay “dừa đôi”. Đây là hạt giống lớn nhất thế giới, có thể nặng tới 15–30 kg. Hình dáng đặc biệt của quả, trông giống phần hông và đùi của cơ thể người, đã khiến nó trở thành biểu tượng gây tò mò suốt nhiều thế kỷ.

Trước khi nguồn gốc của loài cây này được phát hiện, những quả dừa kỳ lạ trôi dạt trên biển từng được người ta tin là đến từ “cây dưới đáy đại dương”, từ đó sinh ra vô số truyền thuyết về rừng cây chìm dưới nước.

Không chỉ độc đáo về hình thái, loài dừa biển còn có chu kỳ sinh trưởng chậm đáng kinh ngạc. Một cây có thể mất 20–30 năm mới bắt đầu cho quả và phải mất thêm gần một thập kỷ để một quả chín hoàn toàn. Đây là một trong những vòng đời dài nhất trong thế giới thực vật, khiến mỗi hạt giống trở nên vô cùng quý giá. Chính vì vậy, việc thu hoạch và buôn bán quả dừa biển ngày nay được kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ Seychelles nhằm bảo vệ loài cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Đặc biệt, rừng dừa biển tại khu bảo tồn Vallée de Mai được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây thường được ví như “Vườn Địa Đàng” nguyên thủy, nơi những tán lá khổng lồ tạo nên âm thanh xào xạc huyền bí mỗi khi gió thổi qua, như thể thiên nhiên đang thì thầm những câu chuyện cổ xưa.

Ngày nay, dừa biển không chỉ là biểu tượng quốc gia của Seychelles mà còn là đối tượng nghiên cứu khoa học và điểm nhấn du lịch hấp dẫn.