Sự thật gây sốc về loài cây sinh ra 'trái cấm' lớn nhất thế giới

Giữa những hòn đảo ngoài khơi Ấn Độ Dương tồn tại một loài cây mang quả lớn nhất thế giới, gắn liền với vô vàn huyền thoại kỳ bí.

T.B (tổng hợp)

Cây dừa biển, tên khoa học Lodoicea maldivica, là một trong những "kỳ quan thực vật" độc đáo nhất hành tinh. Loài cây này chỉ mọc tự nhiên trên hai hòn đảo Praslin và Curieuse thuộc quốc đảo Seychelles. Trong môi trường rừng nhiệt đới nguyên sinh, chúng vươn cao tới 25–30 mét, với những chiếc lá khổng lồ xòe rộng như những chiếc quạt xanh khắc họa vẻ nguyên sơ của thiên nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến Lodoicea maldivica trở nên nổi tiếng toàn cầu chính là quả của nó – thường được gọi là “coco de mer” hay “dừa đôi”. Đây là hạt giống lớn nhất thế giới, có thể nặng tới 15–30 kg. Hình dáng đặc biệt của quả, trông giống phần hông và đùi của cơ thể người, đã khiến nó trở thành biểu tượng gây tò mò suốt nhiều thế kỷ.

Trước khi nguồn gốc của loài cây này được phát hiện, những quả dừa kỳ lạ trôi dạt trên biển từng được người ta tin là đến từ “cây dưới đáy đại dương”, từ đó sinh ra vô số truyền thuyết về rừng cây chìm dưới nước.

Ảnh: Amusing Planet.

Không chỉ độc đáo về hình thái, loài dừa biển còn có chu kỳ sinh trưởng chậm đáng kinh ngạc. Một cây có thể mất 20–30 năm mới bắt đầu cho quả và phải mất thêm gần một thập kỷ để một quả chín hoàn toàn. Đây là một trong những vòng đời dài nhất trong thế giới thực vật, khiến mỗi hạt giống trở nên vô cùng quý giá. Chính vì vậy, việc thu hoạch và buôn bán quả dừa biển ngày nay được kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ Seychelles nhằm bảo vệ loài cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Ảnh: dream.co.

Đặc biệt, rừng dừa biển tại khu bảo tồn Vallée de Mai được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây thường được ví như “Vườn Địa Đàng” nguyên thủy, nơi những tán lá khổng lồ tạo nên âm thanh xào xạc huyền bí mỗi khi gió thổi qua, như thể thiên nhiên đang thì thầm những câu chuyện cổ xưa.

Ngày nay, dừa biển không chỉ là biểu tượng quốc gia của Seychelles mà còn là đối tượng nghiên cứu khoa học và điểm nhấn du lịch hấp dẫn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Kho tri thức

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

Loại đậu nhỏ bé là 'lá chắn thầm lặng' cho hệ mạch máu

Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Một loại đậu từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn truyền thống, nhưng giá trị thật sự của nó thường bị đánh giá thấp. Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Kiểm soát đường huyết sau ăn

Con vật trông như thỏ lai linh dương, chỉ sống ở sa mạc châu Mỹ

Giữa những vùng sa mạc nóng bỏng Bắc Mỹ, có một sinh vật kỳ lạ vừa chạy nhanh vừa sở hữu cơ chế tản nhiệt như máy điều hòa tự nhiên.

Thỏ linh dương (Lepus alleni) là một loài thỏ rừng đặc trưng của các vùng sa mạc và bán sa mạc ở Mỹ và Mexico. Cái tên “linh dương” không phải ngẫu nhiên, với đôi chân dài, cơ thể thon gọn và khả năng chạy nhanh, nó trông giống một phiên bản thu nhỏ của các loài thú móng guốc hơn là một chú thỏ quen thuộc.

