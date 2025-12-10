Hà Nội

Rúng động hơn 1 triệu ảnh “lột đồ” AI bị lộ

Số hóa

Rúng động hơn 1 triệu ảnh “lột đồ” AI bị lộ

DreamX bị phát hiện rò rỉ hơn 1 triệu ảnh “lột đồ” AI, nạn nhân gồm cả người thật và trẻ em.

Thiên Trang (TH)
Một vụ rò rỉ dữ liệu chấn động vừa được phát hiện từ DreamX với hơn 1 triệu ảnh nhạy cảm. (Ảnh: WIRED)
Nhà nghiên cứu bảo mật Jeremiah Fowler cho biết dữ liệu hoàn toàn không được bảo vệ, ai cũng có thể truy cập.
Phần lớn hình ảnh là sản phẩm của công nghệ “Nudify” (lột đồ) dùng AI để xóa quần áo hoặc ghép mặt người thật.
Nghiêm trọng hơn, nhiều ảnh trẻ em bị ghép vào cơ thể người lớn, gây lo ngại về lạm dụng tình dục số.
Các ứng dụng MagicEdit và DreamPal bị cáo buộc bị lợi dụng để tạo ảnh gợi dục trái phép.
DreamX tuyên bố đã khóa quyền truy cập và điều tra, nhưng Apple và Google đã gỡ bỏ ứng dụng khỏi kho.
Chuyên gia cảnh báo bất kỳ ai chia sẻ ảnh cá nhân công khai đều có thể trở thành nạn nhân.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lạm dụng AI trong chỉnh sửa và phát tán hình ảnh độc hại.
