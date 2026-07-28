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[SPOTLIGHT] Xổ số Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt vì thua lỗ

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[SPOTLIGHT] Xổ số Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt vì thua lỗ

Phó Chủ tịch Hà Tĩnh ký quyết định giám sát tài chính đặc biệt với Xổ số Hà Tĩnh do lỗ lũy kế vượt 50% vốn chủ sở hữu.

Minh Quân - Hà Anh
#giám sát tài chính đặc biệt xổ số Hà Tĩnh #lỗ lũy kế vượt 50% vốn chủ sở hữu #tình hình kinh doanh xổ số địa phương #ảnh hưởng của thua lỗ đến hoạt động doanh nghiệp #vai trò của lãnh đạo tỉnh trong giám sát tài chính

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