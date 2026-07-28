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[SPOTLIGHT] Phố vàng Hà Nội vắng khách giữa lúc giá vàng lao dốc

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[SPOTLIGHT] Phố vàng Hà Nội vắng khách giữa lúc giá vàng lao dốc

Ngày 23/7, phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vắng vẻ dù giá vàng giảm mạnh, nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC thưa khách mua

Minh Quân - Hà Anh
#ảnh hưởng giảm giá vàng đến hoạt động kinh doanh #tình hình thị trường vàng tại Hà Nội #vắng khách tại phố vàng Trần Nhân Tông #xu hướng tiêu dùng vàng trong thời điểm lao dốc #ảnh hưởng của giá vàng giảm đến các thương hiệu vàng

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