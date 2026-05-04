Sốt lừ đừ 2 ngày, bệnh nhi mắc não mô cầu nhiễm trùng huyết

Hiện nay số ca mắc não mô cầu có khuynh gia tăng. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất rơi vào độ tuổi trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thành công cứu sống bệnh nhi 7 tuổi mắc não mô cầu type B.

Theo đó, bệnh nhi T.A. ngụ phường Long Trường, TP HCM có biểu hiện sốt, lừ đừ, đến ngày thứ hai bệnh nhi nổi các ban xuất huyết tập trung ở chân.

Bé đến khám tại bệnh viện tuyến trước với kết quả bạch cầu tăng 83.000 tế bào/mm3 (trong khi bình thường khoảng 10.000 tế bào/mm3). Người nhà lo lắng và chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Sau khi nhập khoa Nhiễm, bệnh nhi được theo dõi não mô cầu, nhiễm trùng huyết. Theo đó, bé sốt cao 39oC, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, các ban rải rác toàn thân. Xét nghiệm định lượng CRP (định lượng protein – đánh giá tình trạng viêm) với kết quả 154mg/L, tăng gấp 20 lần giá trị bình thường.

Biểu hiện của viêm não mô cầu trên da - Ảnh BVCC

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển sang khoa Hồi sức Nhiễm, tại khu vực cách ly riêng biệt. BS.CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm của bệnh viện cho biết, ngay khi tiếp nhận, bé T.A. được hỗ trợ hô hấp, tiêm kháng sinh và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.

Sau hai ngày, bệnh nhi có đáp ứng với phương pháp điều trị, bé hết sốt, tử ban nhạt màu dần, bạch cầu máu, CRP giảm và được chuyển về khoa Nhiễm tiếp tục điều trị.

Sau khi điều trị đủ liều kháng sinh, BS.CK1 Trần Ngọc Lưu, khoa Nhiễm thông tin thêm, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định, bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui của gia đình và nhân viên y tế.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Châu Việt khuyến cáo, bệnh do não mô cầu có tỷ lệ tử vong cao vì bệnh tiến triển nặng rất nhanh (thể nhiễm trùng huyết tối cấp khởi phát bệnh và tử vong trong vòng 24 giờ); có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thể viêm màng não mủ); cắt cụt chi (hoại tử chi do tắc mạch).

Bệnh nhi trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Hiện nay số ca mắc não mô cầu có khuynh hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất rơi vào độ tuổi trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và tuổi thanh thiếu niên. Việc tiêm vắc xin phòng ngừa não mô cầu là lá chắn quan trọng bảo vệ trẻ hiệu quả nhất.

Viêm não mô cầu dấu hiệu giống cảm cúm, cách gì phân biệt?

Viêm não mô cầu thường bắt đầu với các dấu hiệu giống cảm cúm như sốt, đau đầu, mệt mỏi, khiến người bệnh dễ chủ quan, tỷ lệ tử vong cao trong 24 - 48 giờ đầu.

Thời gian gần đây, bệnh não mô cầu ghi nhận xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Một số ca mắc đã xuất hiện ở Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh và Phú Quốc, trong đó có trường hợp tử vong.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp và có thể khiến người bệnh tử vong chỉ sau 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Não mô cầu gia tăng nhanh, ghi nhận 24 ca mắc, 4 ca tử vong

Theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Ngày 13/4, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong; nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

Các trường hợp mắc được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung.

