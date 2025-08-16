Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sốt cao liên tục, ho và khó thở, sản phụ mang thai 11 tuần phát hiện lao phổi

Lao phổi ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là mang thai IVF – vô cùng nguy hiểm. Ngoài suy hô hấp cấp và xơ phổi vĩnh viễn, thuốc lao có thể gây dị tật thai nhi.

Thúy Nga

Mang thai 11 tuần bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị P.K.O (25 tuổi, trú tại Bắc Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch: Sốt cao liên tục, ho nhiều, khó thở tăng dần.

3 ngày ho, sốt đã nghiêm trọng cả mẹ và con

Trước đó 3 ngày, thai phụ xuất hiện sốt cao tới 39°C. Dù uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ chỉ hạ được 2–3 giờ rồi lại tái sốt. Suốt 3 ngày, chị không ngày nào cắt được cơn sốt hoàn toàn. Điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại thời điểm nhập viện, thai phụ có biểu hiện suy hô hấp tiến triển: thở nhanh, nông, co kéo rõ các cơ hô hấp phụ như cơ liên sườn và cơ ức- đòn- chũm.

Chỉ số SpO₂ khi thở khí phòng chỉ đạt 77–80% (bình thường 96–100%), cho thấy tình trạng giảm oxy máu nghiêm trọng, nguy hiểm cho cả mẹ và thai. Khi được thở oxy qua kính mũi, SpO₂ cải thiện lên 95–96%, tạm thời đáp ứng nhu cầu oxy.

thai-phu-3.jpg
Thăm khám cho thai phụ mang thai mắc lao - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tiếp tục xấu đi, bệnh nhân phải hỗ trợ thở không xâm nhập. Sau khi hội chẩn và tư vấn với gia đình, các bác sĩ quyết định chụp CT phổi có che chắn chì bảo hộ.

Kết quả cho thấy tổn thương lan rộng hai bên phổi, đông đặc xen kẽ kính mờ chiếm tới 50–60% thể tích, kèm nhiều nốt nhỏ dạng lao kê. Mức độ tổn thương này xuất hiện chỉ sau 3 ngày khởi bệnh. Xét nghiệm đờm bằng kỹ thuật sinh học phân tử khẳng định bệnh nhân mắc lao phổi hoạt động.

Lao phổi trong thai kỳ cực kỳ nguy hiểm

ThS.BS Ninh Thị Ngọc – Khoa Cấp cứu cho biết: “Tổn thương phổi ở phụ nữ mang thai có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong vài ngày. May mắn là bệnh nhân đến viện kịp thời và được xử trí đúng hướng. Nếu chậm trễ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và con là rất lớn”.

Theo bác sĩ Ngọc, lao phổi ở phụ nữ mang thai – đặc biệt là mang thai IVF – vô cùng nguy hiểm. Ngoài nguy cơ suy hô hấp cấp và xơ phổi vĩnh viễn, bệnh còn buộc phải dùng thuốc điều trị lao.

Một số thuốc có độc tính cao, nếu không điều chỉnh liều và phác đồ phù hợp có thể gây dị tật bẩm sinh hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ, nhất là trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Cần tầm soát lao trước khi IVF

ThS.BS Trần Văn Bắc – Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: “Tầm soát lao trước khi thực hiện IVF rất quan trọng.

Thứ nhất, giúp ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con, vì lao có thể lây qua nhau thai hoặc khi sinh, gây lao bẩm sinh – tình trạng nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Thứ hai, bảo vệ sức khỏe mẹ, bởi lao phổi trong thai kỳ tiến triển rất nhanh, dễ gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng”.

Lao có thể tồn tại âm thầm dưới dạng tiềm ẩn, không có triệu chứng rõ rệt. Khi mang thai – đặc biệt trong IVF – hệ miễn dịch thay đổi, cộng thêm áp lực tâm lý, bệnh dễ bùng phát thành lao hoạt động.

Khuyến cáo cho phụ nữ chuẩn bị mang thai

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có ý định mang thai – đặc biệt trước khi làm IVF – cần:

Khám tổng quát và tầm soát các bệnh truyền nhiễm, trong đó có lao.

Tiêm phòng các vắc-xin cần thiết như uốn ván, rubella, cúm, thủy đậu, viêm gan B… để giảm nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc dị tật bẩm sinh.

Trong thai kỳ, nếu xuất hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

#mang thai IVF #lao phổi trong thai kỳ #suy hô hấp cấp trong thai kỳ #tầm soát lao trước IVF #biến chứng lao phổi #chẩn đoán lao phổi bằng CT

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé gái 15 tuổi đau lưng, ho ra máu do lao phổi

Ho ra máu luôn là dấu hiệu nguy hiểm cần được thăm khám ngay. Điều trị lao cần tuân thủ phác đồ nghiêm ngặt.

Thiếu niên đau lưng ho ra máu

Bé gái 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức vùng lưng kéo dài, kèm sổ mũi và ho ra máu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhi mắc lao phổi tiến triển, gây tổn thương phổi và mạch máu, dẫn đến ho ra máu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phối hợp liên viện cứu sản phụ phổi mất chức năng do lao

Hai bệnh viện tuyến trung ương mổ cấp cứu thành công sản phụ 35 tuần mắc lao phổi kháng thuốc nặng, tổn thương nghiêm trọng cả hai phổi.

Sáng ngày 8/7/2025, ê-kíp 11 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương gồm các bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức, sơ sinh, kỹ thuật viên, điều dưỡng… đã khẩn trương có mặt tại Bệnh viện Phổi Trung ương, phối hợp liên viện để thực hiện cấp cứu mổ lấy thai cho sản phụ 30 tuổi - mắc lao phổi kháng thuốc nặng, đang mang thai ở tuần thứ 35.

Đây là một trường hợp đặc biệt nguy hiểm và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên sâu giữa hai bệnh viện đầu ngành – nơi một bên điều trị hô hấp chuyên sâu, một bên là chuyên khoa đầu ngành về Sản Phụ khoa và Sơ sinh của cả nước.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Cứu sống cụ ông 71 tuổi bị tràn dịch màng ngoài tim do lao

Bệnh viện Phổi Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân 71 tuổi bị tràn dịch màng ngoài tim do lao.

Bệnh nhân là ông N.V.Đ. (71 tuổi), có tiền sử suy tim và rung nhĩ, nhập viện trong tình trạng khó thở tăng dần, đau tức ngực, mệt mỏi.
Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lượng dịch lớn trong màng ngoài tim đang chèn ép quả tim, đe dọa tính mạng người bệnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới