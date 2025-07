Phối hợp liên viện cứu sản phụ phổi mất chức năng do lao

Cứu sống cụ ông 71 tuổi bị tràn dịch màng ngoài tim do lao Bệnh viện Phổi Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân 71 tuổi bị tràn dịch màng ngoài tim do lao.

Bệnh nhân là ông N.V.Đ. (71 tuổi), có tiền sử suy tim và rung nhĩ, nhập viện trong tình trạng khó thở tăng dần, đau tức ngực, mệt mỏi. Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lượng dịch lớn trong màng ngoài tim đang chèn ép quả tim, đe dọa tính mạng người bệnh.