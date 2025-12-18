Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sơn Tùng khiến fan 'bùng nổ' khi check-in xe buýt hai tầng

Cộng đồng trẻ

Sơn Tùng khiến fan 'bùng nổ' khi check-in xe buýt hai tầng

Sơn Tùng một lần nữa 'đánh úp' fan với chia sẻ loạt ảnh lần đầu tiên anh chàng được trải nghiệm xe buýt hai tầng.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng Sky (fandom của Sơn Tùng M-TP) lại được một phen "đứng ngồi không yên" khi nam ca sĩ đăng tải bộ ảnh check-in cực chất trên chiếc xe buýt hai tầng - một trải nghiệm du lịch quen thuộc ở TP HCM. (Ảnh: Facebook M-TP)
Mới đây, cộng đồng Sky (fandom của Sơn Tùng M-TP) lại được một phen "đứng ngồi không yên" khi nam ca sĩ đăng tải bộ ảnh check-in cực chất trên chiếc xe buýt hai tầng - một trải nghiệm du lịch quen thuộc ở TP HCM. (Ảnh: Facebook M-TP)
Trong ảnh, nam ca sĩ diện trang phục cá tính với áo thun rách, quần túi hộp và chiếc mũ len kẻ sọc đặc trưng của phong cách mang hơi hướng đường phố. (Ảnh: Facebook M-TP)
Trong ảnh, nam ca sĩ diện trang phục cá tính với áo thun rách, quần túi hộp và chiếc mũ len kẻ sọc đặc trưng của phong cách mang hơi hướng đường phố. (Ảnh: Facebook M-TP)
Sơn Tùng không ngần ngại tạo dáng nhí nhố với những tấm ảnh lúc thì selfie, lúc lại tạo dáng bên cạnh chính hình ảnh quảng bá của mình trên thân xe buýt. (Ảnh: Facebook M-TP)
Sơn Tùng không ngần ngại tạo dáng nhí nhố với những tấm ảnh lúc thì selfie, lúc lại tạo dáng bên cạnh chính hình ảnh quảng bá của mình trên thân xe buýt. (Ảnh: Facebook M-TP)
Những khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, cho thấy sức hút không bao giờ hạ nhiệt của nam ca sĩ gốc Thái Bình. (Ảnh: Facebook M-TP)
Những khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, cho thấy sức hút không bao giờ hạ nhiệt của nam ca sĩ gốc Thái Bình. (Ảnh: Facebook M-TP)
Dù là một ngôi sao hạng A, nam ca sĩ vẫn khiến fan thích thú bởi sự giản dị và những khoảnh khắc đời thường đầy ngẫu hứng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Dù là một ngôi sao hạng A, nam ca sĩ vẫn khiến fan thích thú bởi sự giản dị và những khoảnh khắc đời thường đầy ngẫu hứng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP khiến fan bất ngờ với những địa điểm check-in cực kỳ bình dân. Trước đó, anh chàng từng gây bão mạng xã hội khi tung bộ ảnh tại các địa điểm quen thuộc như chợ Bến Thành, hồ Tây (Hà Nội), Thảo Cầm Viên...(Ảnh: Facebook M-TP)
Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP khiến fan bất ngờ với những địa điểm check-in cực kỳ bình dân. Trước đó, anh chàng từng gây bão mạng xã hội khi tung bộ ảnh tại các địa điểm quen thuộc như chợ Bến Thành, hồ Tây (Hà Nội), Thảo Cầm Viên...(Ảnh: Facebook M-TP)
Nhiều fan đùa rằng, sau bộ ảnh này, xe buýt hai tầng chắc chắn sẽ trở thành "hot trend" và bị quá tải bởi các bạn trẻ muốn có "cheap moment" cùng thần tượng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Nhiều fan đùa rằng, sau bộ ảnh này, xe buýt hai tầng chắc chắn sẽ trở thành "hot trend" và bị quá tải bởi các bạn trẻ muốn có "cheap moment" cùng thần tượng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Trước đó, anh chàng từng tạo nên "cơn sốt" với những khoảnh khắc thực hiện lời hứa với fan. Tháng 4 vừa qua, sau đêm diễn mở màn mùa du lịch Hạ Long, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh check-in trước mặt kính đen của Bảo tàng Quảng Ninh. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt, khiến nơi này trở thành điểm đến được săn lùng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Trước đó, anh chàng từng tạo nên "cơn sốt" với những khoảnh khắc thực hiện lời hứa với fan. Tháng 4 vừa qua, sau đêm diễn mở màn mùa du lịch Hạ Long, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh check-in trước mặt kính đen của Bảo tàng Quảng Ninh. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt, khiến nơi này trở thành điểm đến được săn lùng. (Ảnh: Facebook M-TP)
Hay như cuối tháng 11/2024, sau khi "rủ rê" khán giả đi uống trà đá, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh ngồi vỉa hè. Chỉ vài giờ sau, quán trà nhỏ vốn thưa khách bỗng đông nghịt, trở thành điểm hẹn mới của người hâm mộ.(Ảnh: Facebook M-TP)
Hay như cuối tháng 11/2024, sau khi "rủ rê" khán giả đi uống trà đá, Sơn Tùng M-TP đăng ảnh ngồi vỉa hè. Chỉ vài giờ sau, quán trà nhỏ vốn thưa khách bỗng đông nghịt, trở thành điểm hẹn mới của người hâm mộ.(Ảnh: Facebook M-TP)
Một lần khác, Sơn Tùng M-TP lại gây chú ý khi đăng ảnh ngồi xích lô dạo quanh Hồ Tây. Hình ảnh ấy khiến người lái xích lô chở anh bỗng nổi tiếng và kín lịch chở khách những ngày sau đó. (Ảnh: Facebook M-TP)
Một lần khác, Sơn Tùng M-TP lại gây chú ý khi đăng ảnh ngồi xích lô dạo quanh Hồ Tây. Hình ảnh ấy khiến người lái xích lô chở anh bỗng nổi tiếng và kín lịch chở khách những ngày sau đó. (Ảnh: Facebook M-TP)
Trầm Phương
#Sơn Tùng #Xe buýt hai tầng #Fan club #Hành trình du lịch #sơn tùng check-in xe buýt hai tầng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT