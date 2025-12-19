“Soi” năng lực nhà thầu vừa bị BV Đa khoa Long An “bêu tên” không đảm bảo uy tín [Kỳ cuối]

Ngoài việc bị đánh giá không bảo đảm uy tín, Công ty CP Auto Trường Chinh còn ghi nhận có 3 gói thầu bị hủy do hồ sơ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo đó, ngoài việc bị Bệnh viện Đa khoa Long An thông tin nhà thầu không đảm bảo uy tín trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin tại bài viết: Vì sao Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả mua xe ô tô cứu thương? [Kỳ 1], Công ty CP Auto Trường Chinh còn ghi nhận 3 gói thầu bị hủy, do hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, qua đó trở thành “điểm gợn” đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của doanh nghiệp này.

Công ty CP Auto Trường Chinh (Auto Trường Chinh) được thành lập vào tháng 8/2016, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Bình, TP HCM. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Lan Hương làm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp bắt đầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2019. Đến ngày 18/12/2025, nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 9 gói thầu. Trong số đó, nhà thầu trúng 5 gói, trượt 1 gói và có 3 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả các gói liên danh) đạt khoảng 4,902 tỷ đồng, toàn bộ đều thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở việc cả 3 gói thầu bị hủy đều xuất phát từ nguyên nhân hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Trụ sở Auto Trường Chinh. Ảnh IT.

Cụ thể, gói thầu đầu tiên bị hủy là gói mua sắm 03 xe đầu kéo do Công ty CP CNG Việt Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Auto Trường Chinh bị đánh giá có hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu, dẫn đến việc không đủ điều kiện để tiếp tục xem xét và gói thầu buộc phải hủy theo quy định.

Gói thầu thứ hai là gói “Mua sắm xe ô tô chuyên dùng” cho UBND phường Phước Long A, quận 9, TP HCM cũ. Theo kết quả đánh giá, toàn bộ E-HSĐX (Hồ sơ đề xuất) của Auto Trường Chinh đều không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong E-HSYC (Hồ sơ yêu cầu). Do không có hồ sơ đạt yêu cầu, chủ đầu tư đã quyết định hủy thầu, thể hiện rõ việc nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, năng lực theo quy định.

Tương tự, gói thầu thứ ba bị hủy là gói “Mua sắm xe ô tô chuyên dụng” cho UBND phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM cũ. Gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Gia Hưng đảm nhận mời thầu. Tại đây, hồ sơ đề xuất của Auto Trường Chinh tiếp tục bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, khiến gói thầu phải hủy theo đúng trình tự pháp luật về đấu thầu.

Việc liên tiếp có tới 3 gói thầu bị hủy với cùng một nguyên nhân cốt lõi – hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nội dung của E-HSYC – đặt ra dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị hồ sơ, cũng như năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của Auto Trường Chinh khi tham gia các gói thầu mua sắm công.

Dù vậy, trong thời gian gần đây, nhà thầu này vẫn ghi nhận một số kết quả trúng thầu. Gần nhất, ngày 15/10/2025, Công ty CP Cao su Phước Hòa đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-CSPH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đầu tư xe ô tô du lịch 6 chỗ phục vụ công tác văn phòng”, theo đó Auto Trường Chinh trúng thầu với giá 1,662 tỷ đồng.

Quyết định số 1197/QĐ-CSPH. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 15/9/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long cũng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói “Mua xe ô tô năm 2025” thuộc dự án mua xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu cho Agribank Chi nhánh Vĩnh Long. Auto Trường Chinh trúng thầu với giá 1,465 tỷ đồng (theo Quyết định số 485/QĐ-NHNo.VL-TH).

Tuy chỉ mới đạt được một số kết quả trúng thầu, song việc liên tiếp có tới 3 gói thầu bị hủy do hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vẫn là “điểm gợn” đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của Auto Trường Chinh. Trong bối cảnh các chủ đầu tư ngày càng siết chặt tiêu chí lựa chọn và công khai danh sách nhà thầu không bảo đảm uy tín, những hạn chế này có nguy cơ làm suy giảm mức độ tin cậy, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.