Bạn đọc

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.

Hải Đăng

Như đã phản ánh ở kỳ trước, việc thành lập phường Long Hưng (mới) thuộc tỉnh Đồng Nai từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 kéo theo nhu cầu cấp thiết về trang bị cơ sở vật chất. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị tại đây đang bộc lộ những chỉ số "kỳ lạ" liên quan đến một doanh nghiệp địa phương: Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng.

"Tân binh" 7 ngày tuổi và cú "hat-trick" trên sân nhà

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng (MST: 3603677904; địa chỉ: Số 216, Khu phố 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) có trạng thái "Ngày phê duyệt" là 20/10/2025.

Điều này đồng nghĩa với việc, doanh nghiệp này mới chỉ chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký tư cách nhà thầu trên hệ thống mua sắm công quốc gia vào ngày 20/10.

3-7085.jpg
Ảnh minh họa

Thế nhưng, chỉ đúng 07 ngày sau, vào ngày 27/10/2025, nhà thầu này đã lập tức được ông Huỳnh Đặng Minh Khoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Hưng ký liền 02 quyết định chỉ định thầu (Quyết định số 08/QĐ-HCC và 09/QĐ-HCC) với tổng giá trị hơn 268 triệu đồng.

Tiếp đó, tròn một tháng sau (ngày 27/11/2025), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Hưng tiếp tục trao gói thầu thứ 3 cho đơn vị này với giá trị hơn 170 triệu đồng.

Số liệu phân tích cho thấy, trong năm 2025, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều nằm gọn trong phạm vi quản lý của UBND phường Long Hưng. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Liệu có hay không sự ưu ái cho một doanh nghiệp "non trẻ" trên thị trường đấu thầu nhưng lại "bách phát bách trúng" ngay trên sân nhà?

Nghị định 214 và câu chuyện "tiết kiệm 0 đồng"

Tại các quyết định phê duyệt, chủ đầu tư viện dẫn căn cứ pháp lý là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi và đặc biệt là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Mục tiêu của chỉ định thầu rút gọn là để đáp ứng yêu cầu cấp bách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu luôn coi trọng nguyên tắc "hiệu quả kinh tế". Việc áp dụng chỉ định thầu không đồng nghĩa với việc bỏ qua bước thương thảo về giá để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Thế nhưng, thực tế tại 3 gói thầu mà Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng trúng thầu lại cho thấy một kịch bản giá rập khuôn:

Gói thầu số 1 (Trung tâm HCC): Giá gói thầu 206.700.000 đồng - Giá trúng thầu 206.700.000 đồng.

Gói thầu số 2 (Trung tâm HCC): Giá gói thầu 62.290.000 đồng - Giá trúng thầu 62.290.000 đồng.

Gói thầu (Phòng KTHTĐT): Giá gói thầu 170.440.000 đồng - Giá trúng thầu 170.440.000 đồng.

Tổng cộng hơn 439 triệu đồng ngân sách được chi ra mà không tiết kiệm được bất kỳ một đồng nào (Tỷ lệ tiết kiệm 0%).

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu 2023 cho phép quy trình rút gọn đối với gói thầu hạn mức nhỏ hoặc cấp bách. Tuy nhiên, quy trình này vẫn bắt buộc phải có bước thương thảo hợp đồng. Trong thương thảo, các bên phải rà soát lại khối lượng và đơn giá. Việc giá trúng thầu y chang giá dự toán đến từng con số lẻ, lặp lại liên tục ở nhiều gói thầu khác nhau cùng một nhà thầu, là dấu hiệu cho thấy quy trình thương thảo giá có thể chỉ là hình thức, chưa thực sự đảm bảo tối ưu hóa ngân sách nhà nước".

Cần làm rõ năng lực thực sự

Các gói thầu nêu trên bao gồm các hàng hóa như: máy vi tính, máy in, máy lạnh, tivi, camera 360 độ... Đây là các mặt hàng điện tử phổ thông, giá cả biến động liên tục và có tính cạnh tranh rất cao trên thị trường.

Việc một nhà thầu vừa mới được phê duyệt tư cách hợp lệ trên mạng đấu thầu quốc gia vài ngày, chưa có lịch sử cạnh tranh, cọ xát tại các gói thầu đấu rộng rãi, lại liên tiếp được chỉ định thầu các gói mua sắm thiết bị với giá "kịch trần" (bằng giá dự toán) đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực sự và tính minh bạch.

Liệu giá dự toán (giá gói thầu) đã được các đơn vị thẩm định giá xây dựng sát với giá thị trường hay chưa? Hay giá dự toán được xây dựng dựa trên chính báo giá của đơn vị được "nhắm" để chỉ định thầu?

Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và sử dụng hiệu quả từng đồng tiền thuế của dân, thiết nghĩ UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan thanh tra, kiểm toán cần sớm vào cuộc rà soát hồ sơ, quy trình thẩm định giá và chất lượng thiết bị thực tế tại các gói thầu "tiết kiệm 0 đồng" này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

