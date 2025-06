"Soi" năng lực kinh doanh của đối thủ C.P. Việt Nam

Việt Nam nằm trong top đầu thế giới về tiêu thụ thịt heo. Doanh thu năm 2024 của C.P. Việt Nam đạt gần 93.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Theo ước tính của Kirin Capital, năm 2022, C.P. là công ty dẫn đầu ngành thực phẩm từ thịt heo tại Việt Nam. Ngoài C.P. Việt Nam còn một số doanh nghiệp như Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với Công ty Nông nghiệp Hòa Phát, Tập đoàn Dabaco (DBC), Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF), Masan MEATLife chăn nuôi... cũng cung cấp lượng lớn thịt heo đến người tiêu dùng.

C.P. Việt Nam những tháng đầu năm không mấy tích cực

Cuối tháng 5, C.P. Việt Nam bị "tố" bán thịt bẩn. Mặc dù C.P. Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc, khẳng định thông tin đăng tải là sai sự thật, nhưng những tác động tiêu cực tới hình ảnh thương hiệu và hành vi tiêu dùng có thể đã phần nào phản ánh kết quả kinh doanh của công ty này trong tương lai gần.

Giữa thời điểm dư luận dậy sóng với cáo buộc liên quan đến việc tiêu thụ thịt heo không đảm bảo chất lượng tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), bức tranh tài chính quý I/2025 của C.P. Việt Nam cũng cho thấy những tín hiệu không mấy tích cực.

Theo báo cáo từ công ty mẹ CP. Foods (Thái Lan), doanh thu tại thị trường Việt Nam trong quý đầu năm đạt 27,6 tỷ baht (khoảng 19.346 tỷ đồng), giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu toàn cầu của CP. tăng 3% với sự đóng góp tích cực từ các thị trường chủ lực như Thái Lan, Trung Quốc và các khu vực khác. Dù vẫn giữ vững vị thế là thị trường lớn thứ hai sau Thái Lan, nhưng đà giảm doanh thu tại Việt Nam được xem là tín hiệu đáng chú ý.

C.P. Việt Nam chuyên về các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thịt heo, gia cầm, thủy sản… (Ảnh Vietnamnet)

Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2024, C.P. Việt Nam ghi nhận doanh thu lên tới 93.000 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động khổng lồ của doanh nghiệp này tại thị trường Việt Nam – nơi được xem là cứ điểm lớn thứ 2 của tập đoàn CP. Foods toàn cầu, chỉ sau Thái Lan. Mỗi năm, C.P. Việt Nam tiêu thụ gần 7 triệu con heo, bên cạnh hàng chục triệu con gia cầm, trứng và thủy sản. Với hệ sinh thái sản xuất được giới thiệu là khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến giết mổ và phân phối, doanh nghiệp này đang nắm giữ vai trò không nhỏ trong chuỗi cung ứng thực phẩm thiết yếu của cả nước.

Cuộc cạnh tranh trong ngành chăn nuôi heo đang định hình một giai đoạn phát triển mới: Quy mô ngày càng lớn, chuỗi giá trị ngày càng khép kín và áp lực về minh bạch, chất lượng ngày càng gia tăng. Trong bức tranh đó, chỉ những doanh nghiệp vừa có năng lực sản xuất, vừa giữ vững được niềm tin người tiêu dùng mới có thể duy trì vị thế lâu dài trên thị trường.

Đối thủ của C.P. Việt Nam “bám đuổi” quyết liệt

Những năm qua, C.P. là công ty giữ vị trí dẫn đầu ngành thực phẩm từ thịt heo tại Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường cũng đang có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Theo ước tính của Kirin Capital, năm 2022, C.P. là công ty dẫn đầu ngành thực phẩm từ thịt heo tại Việt Nam, chiếm thị phần khoảng 18%.

Ngoài C.P. Việt Nam, còn một số doanh nghiệp niêm yết như Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với Công ty Nông nghiệp Hòa Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco (DBC), Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chăn nuôi, cung cấp lượng lớn thịt heo đến người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - đại gia chăn nuôi heo phía Bắc là một trong những doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trong mảng chăn nuôi và chế biến thịt heo. Trong 5 năm gần nhất, doanh thu bình quân của Dabaco đều đạt trên 10.000 tỷ đồng/năm, trong đó mảng thịt heo chiếm tỷ trọng lớn.

Trong quý đầu năm nay, Dabaco ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Như So báo lãi ròng hơn 508 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ.

Dabaco cho biết nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận tăng vọt là do tình hình dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát hiệu quả, giúp công ty và người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cũng là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food), Dabaco hiện có quy mô đàn heo nái khoảng 46.400 con (bao gồm cả các trang trại liên kết), với sản lượng heo con đạt trên 1 triệu con/năm.

Cũng chiếm thị phần thịt heo đáng kể là Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan). Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, kết quả kinh doanh của Vissan ghi nhận xu hướng sụt giảm. Năm 2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 3.180 tỷ đồng, giảm gần 6% so với năm trước.

Quý I/2025, doanh thu Vissan đạt khoảng 900 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý đầu năm cũng giảm mạnh gần 36%, chỉ đạt 19 tỷ đồng.

Cạnh tranh không kém phần quyết liệt, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) – doanh nghiệp nổi bật với mô hình “farm to table” – đã đạt tổng đàn heo gần 800.000 con vào cuối năm 2024, trong đó có 75.000 con heo nái. Sản lượng heo thương phẩm tiêu thụ đạt trên 720.000 con, thể hiện năng lực vận hành hiệu quả của chuỗi trang trại khép kín mà công ty đang theo đuổi.

Trong quý đầu năm nay, BAF đã đạt doanh thu 1.123 tỷ đồng. Lãi ròng của BAF theo đó đạt hơn 133 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là nhờ giá thịt heo trong thời gian này duy trì ở mức cao, sản lượng heo của công ty đạt hơn 160.000 con (tăng khoảng 60% so với cùng kỳ) và giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi ổn định.

BAF hiện phân phối heo thông qua các kênh bán sỉ cùng chuỗi Modern Trade có 60 cửa hàng Siba Food và hơn 300 Meat Shop tại 12 tỉnh thành khắp cả nước. BAF giới thiệu sở hữu nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc 2 chứng nhận GLOBAL G.A.P CFM 3.0 & FSSC 22000 V5.1 – những tiêu chuẩn cao nhất trong hệ thống quản lý sản xuất thức ăn chăn nuôi được công nhận trên toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang là đối thủ của C.P. trong mảng thịt heo. Ảnh: MSN.

Một "đại gia" Việt cũng đang đầu tư rất mạnh mẽ cho lĩnh vực kinh doanh này đó là Masan MEATLife.

Masan MEATLife đã tạo ra bước đột phá trong ngành bằng việc phát triển thịt mát thương hiệu MeatDeli với tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời sở hữu chuỗi phân phối mạnh mẽ thông qua WinMart và WinMart+.

Doanh thu thuần của doanh nghiệp này trong quý I/2025 đạt hơn 2.000 tỷ đồng (+20%), lợi nhuận gộp hơn 571 tỷ đồng (+43%). Masan MEATLife cho biết đã lãi ròng gần 116 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 47 tỷ đồng.

GreenFeed Việt Nam cũng là thương hiệu thịt heo đã tạo được dấu ấn trên thị trường. Trong năm ngoái, công ty này bất ngờ thu về khoản lãi sau thuế lên tới 2.106 tỷ đồng, tăng 382% so với năm 2023 và là mức kỷ lục của công ty. Khoản lãi đột biến đã đưa GreenFeed vượt qua hàng loạt “ông lớn” chăn nuôi như Dabaco (769 tỷ đồng), Nông nghiệp Hòa Phát (1.031 tỷ đồng) hay BAF Việt Nam (319 tỷ đồng) năm 2024.

Năm 2018, doanh nghiệp này ra mắt thương hiệu thịt và các sản phẩm từ thịt heo G, được phân phối qua các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm lớn như Co.op Mart, Bách Hóa Xanh, Tops Market, Kingfoodmart... và chuỗi hệ thống bán lẻ tự phát triển G Kitchen. Đến nay, chuỗi bán lẻ thịt heo này có 20 cửa hàng tại TP HCM - thu hẹp phần lớn so với con số 95 cửa hàng hồi tháng 3/2022.

Ngoài ra, tập đoàn Hòa Phát (HPG) – một tên tuổi ngoài ngành nông nghiệp truyền thống – cũng đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mảng nông nghiệp. Với gần 25.000 con heo nái, Hòa Phát nằm trong nhóm doanh nghiệp sở hữu đàn giống hàng đầu Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Nông nghiệp Hòa Phát đã bán ra 443.000 con heo, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể dù xuất phát muộn hơn các đối thủ. Cả năm 2024, lợi nhuận lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 4,6 lần so với 2023.

Hòa Phát hiện sở hữu gần 25.000 con heo nái, nằm trong top các doanh nghiệp chăn nuôi heo hàng đầu Việt Nam. Mạng lưới trang trại chăn nuôi khép kín giúp Hòa Phát kiểm soát chất lượng đầu ra, duy trì sự ổn định trong chuỗi cung ứng thịt heo trong nước.

Trong khi ông lớn như C.P. Việt Nam vẫn dẫn đầu về thị phần và chuỗi khép kín, thì các doanh nghiệp Việt đang từng bước thu hẹp khoảng cách, không chỉ bằng số lượng, mà còn nhờ đầu tư vào công nghệ, chất lượng con giống và kiểm soát chuỗi giá trị. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành – bại trong giai đoạn tới sẽ không nằm ở quy mô đơn thuần, mà ở khả năng thích ứng với biến động thị trường, minh bạch hóa thông tin và đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao từ người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.